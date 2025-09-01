Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Lietuvos rinktinė mūšyje su Suomija galės pasikliauti tik 11 žaidėjų

2025 m. rugsėjo 1 d. 19:05
Lrytas.lt
Lietuvos krepšinio rinktinė pirmadienio vakarą Europos čempionato B grupėje kovos prieš šeimininkę Suomiją, tačiau nebus pilnos sudėties – Rimas Kurtinaitis galės pasikliauti 11 krepšininkų. Dėl traumos nepadės Tadas Sedekerskis.
27-erių 206 cm ūgio vienas kertinių Lietuvos rinktinės krepšininkų rungtynių pabaigoje su Vokietija kryptelėjo koją.
Dar sekmadienį T.Sedekerskis prasitarė, kad gavo čiurnos traumą, kurios tikrai neturėjo gan seniai.
„Neatsimenu, kada paskutinį kartą esu turėjęs čiurnos traumą ir kūnas automatiškai sureagavo ne taip gerai, kaip galėjau pats. Neslėpsiu, skausmas tikrai yra.
Tas čempionatas – ilgas, išliekame pozityvūs. Daktarai daro viską, ką gali ir viskas bus gerai“, – kalbėjo T.Sedekerskis.
Tikimąsi, kad lietuvis vis dėlto jau žais kitame čempionato etape Rygoje.
206 cm ūgio T.Sedekerskis pirmadienį buvo matomas kaip kandidatas gynyboje stabdyti po 32,3 taško pelnančią Suomijos žvaigždę Lauri Markkaneną.
