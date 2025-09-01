Lietuvos rinktinė mūšyje su Suomija galės pasikliauti tik 11 žaidėjų

27-erių 206 cm ūgio vienas kertinių Lietuvos rinktinės krepšininkų rungtynių pabaigoje su Vokietija kryptelėjo koją.
Dar sekmadienį T.Sedekerskis prasitarė, kad gavo čiurnos traumą, kurios tikrai neturėjo gan seniai.
„Neatsimenu, kada paskutinį kartą esu turėjęs čiurnos traumą ir kūnas automatiškai sureagavo ne taip gerai, kaip galėjau pats. Neslėpsiu, skausmas tikrai yra.
Tas čempionatas – ilgas, išliekame pozityvūs. Daktarai daro viską, ką gali ir viskas bus gerai“, – kalbėjo T.Sedekerskis.
Tikimąsi, kad lietuvis vis dėlto jau žais kitame čempionato etape Rygoje.
206 cm ūgio T.Sedekerskis pirmadienį buvo matomas kaip kandidatas gynyboje stabdyti po 32,3 taško pelnančią Suomijos žvaigždę Lauri Markkaneną.
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė Rimas Kurtinaitius Tadas Sedekerskis
