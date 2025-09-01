Luko Lekevičiaus nežinomybė baigėsi – vis dėlto važiuoja į Graikiją

Savo laiku L.Lekavičius atstovavo kitai Graikijos ekipai – Atėnų „Panathinaikos“.
Vasarą pasirodė informaciją apie susitarimą tarp L.Lekavičiaus ir AEK ir net buvo paskelbta apie žaidėjo algą.
Tačiau po kelių valandų atskriejo ir nauja žinia apie žaidėjo nepraeitą medicininę patikrą.
Graikų portalas „SDNA“ pranešė, kad 31-erių lietuviui nepavyko sėkmingai praeiti medicininės apžiūros normatyvų.
Tačiau buvo patikslinta, kad lietuviui bus papildomai atliekami tyrimai ir tik tada bus priimtas galutinis sprendimas.
Galiausiai nežinomybė baigėsi ir klubas sutarė dėl metų sutarties su lietuviu. Ta proga buvo padarytas net filmukas apie tai, kaip buvęs Lietuvos rinktinės žaidėjas pasirašo kontraktą su AEK.
Praėjusiame Eurolygos sezone šilališkis per 14 rungtynių pelnydavo vidutiniškai po 2,1 taško. Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) per 17 sužaistų mačų gynėjas rinko po 7,2 taško ir atliko po 2,2 rezultatyvaus perdavimo.