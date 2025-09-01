Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Luko Lekevičiaus nežinomybė baigėsi – vis dėlto važiuoja į Graikiją

2025 m. rugsėjo 1 d. 17:28
Lrytas.lt
Dar prieš dešimt dienų vykusi savotiška Luko Lekavičiaus drama vis dėlto baigėsi laimingai ir su pradinėmis nuostatomis. Devynis sezonus iš viso Kauno „Žalgiryje“ žaidęs įžaidėjas vėl rungtyniaus Graikijoje ir važiuoja į Atėnų AEK komandą. Su ją krepšininkas buvo sutaręs anksčiau, tačiau turėjo problemų su medicinine patikra.
Savo laiku L.Lekavičius atstovavo kitai Graikijos ekipai – Atėnų „Panathinaikos“.
Vasarą pasirodė informaciją apie susitarimą tarp L.Lekavičiaus ir AEK ir net buvo paskelbta apie žaidėjo algą.
Tačiau po kelių valandų atskriejo ir nauja žinia apie žaidėjo nepraeitą medicininę patikrą.
Graikų portalas „SDNA“ pranešė, kad 31-erių lietuviui nepavyko sėkmingai praeiti medicininės apžiūros normatyvų.
Tačiau buvo patikslinta, kad lietuviui bus papildomai atliekami tyrimai ir tik tada bus priimtas galutinis sprendimas.
Galiausiai nežinomybė baigėsi ir klubas sutarė dėl metų sutarties su lietuviu. Ta proga buvo padarytas net filmukas apie tai, kaip buvęs Lietuvos rinktinės žaidėjas pasirašo kontraktą su AEK.
Praėjusiame Eurolygos sezone šilališkis per 14 rungtynių pelnydavo vidutiniškai po 2,1 taško. Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) per 17 sužaistų mačų gynėjas rinko po 7,2 taško ir atliko po 2,2 rezultatyvaus perdavimo.
