Po itin nerezultatyvaus finalo – brazilų pergalė Amerikos čempionate

Nugalėtojus į priekį vedė Eurolygos žaidėjų duetas. Yago dos Santosas, praėjusiame sezone atstovavęs Belgrado „Crvena Zvezda“ komandai, pelnė 14 taškų ir atliko 5 rezultatyvius perdavimus, o Bruno Caboclo, būsimajame sezone žaisiantis Tel Avivo „Hapoel“ ekipoje, pridėjo 11 taškų ir 7 atkovotus kamuolius.
Būtent Y.dos Santosas buvo pripažintas pirmenybių naudingiausiu žaidėju. Argentinos komandoje rezultatyviausias su 11 taškų buvo Francisco Caffaro. Tik šie trys krepšininkai susitikime pelnė dviženklį taškų kiekį.
Tai – penktasis brazilų „AmeriCup“ titulas. 2022-aisiais namie rengtame čempionate jie apmaudžiai 73:75 pralaimėjo tai pačiai Argentinai.
Pažymėtina, kad Argentina čempionate žaidė be savų gynėjų linijos žvaigždžių Facundo Campazzo ir Luca Vildozos.