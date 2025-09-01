Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
SportasKrepšinis

Po itin nerezultatyvaus finalo – brazilų pergalė Amerikos čempionate

2025 m. rugsėjo 1 d. 08:10
Lrytas.lt
Apmaudžiai prieš trejus metus pralaimėję finalą, brazilai atsirevanšavo Argentinai ir po itin nerezultatyvios kovos 55:47 (16:15, 15:9, 11:12, 13:11) nugalėjo „AmeriCup“ vadinamame Amerikos krepšinio čempionate.
Daugiau nuotraukų (1)
Nugalėtojus į priekį vedė Eurolygos žaidėjų duetas. Yago dos Santosas, praėjusiame sezone atstovavęs Belgrado „Crvena Zvezda“ komandai, pelnė 14 taškų ir atliko 5 rezultatyvius perdavimus, o Bruno Caboclo, būsimajame sezone žaisiantis Tel Avivo „Hapoel“ ekipoje, pridėjo 11 taškų ir 7 atkovotus kamuolius.
Būtent Y.dos Santosas buvo pripažintas pirmenybių naudingiausiu žaidėju. Argentinos komandoje rezultatyviausias su 11 taškų buvo Francisco Caffaro. Tik šie trys krepšininkai susitikime pelnė dviženklį taškų kiekį.
Tai – penktasis brazilų „AmeriCup“ titulas. 2022-aisiais namie rengtame čempionate jie apmaudžiai 73:75 pralaimėjo tai pačiai Argentinai.
Pažymėtina, kad Argentina čempionate žaidė be savų gynėjų linijos žvaigždžių Facundo Campazzo ir Luca Vildozos.
Amerikos krepšinio čempionatasBrazilijos vyrų krepšinio rinktinėArgentinos vyrų krepšinio rinktinė

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.