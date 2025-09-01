Po pralaimėjimo lenkams – neįtikėtinas islandų trenerio protrūkis: „Tai – šūdo krūva“

Islandai ketvirtojo kėlinio pabaigoje po įspūdingos atkarpos išsiveržė į priekį (73:70), tačiau vaizdas aikštelėje greitai pasikeitė. Likus dviems su puse minutės islandų lyderis Tryggvi Hlinasonas gavo pražangą puolime. Dar po minutės Lietuvoje ne per seniausiai žaidęs Elvaras Fridrikssonas gavo nesportinę pražangą, kai po ilgos peržiūros buvo nuspręsta jam sušvilptą pražangą sugriežtinti.
Galiausiai kitos atakos metu nuaidėjo ir dar vienas švilpukas, galutinai uždaręs rungtynes, kai Aegirui Steinarssonui buvo sušvilpta pražanga, kai tritaškį metė natūralizuotas lenkų amerikietis Jordanas Loydas. Įniršęs žaidėjas po kelių sekundžių buvo nubaustas technine pražanga. Pakartojimo metu aiškiai matėsi, kad islandas amerikiečio nelietė.
„Nenusivyliau pralaimėjimu, nusivyliau tuo, kaip viskas baigėsi. Manau, kad tai – šūdo krūva, kad jie gauna mesti visas tas baudas, o mes negauname nieko. Jie mums fiksuoja flopinimą, o tada jie flopina ir mes gauname baudą. Gana yra gana. Tai jau per daug.
Nėra teisėjaujama vienodai. Jie sužaidė geras rungtynes, laimėjo, tvarkoje, bet aš dėl to nesu nusivylęs. Nusivyliau pabaiga. Puikiai sugrįžome, žaidėme širdimi, o mums tą širdį išlupo. To jau per daug“, – islandų portalui „Visir“ po rungtynių išsiliejo specialistas.
„Pražanga Tryggvi už netaisyklingą užtvarą... Gal ji ir buvo, bet kai jie mus kabina, gauname baudas mes. Manau, kad to – per daug. To per daug, – tęsė C.Pedersenas. – Labai nervina, bet labai didžiuojuosi vyrais. Žaidžiame šitame turnyre neduodami paso aukštos klasės amerikiečiui. Tai daro suknistą skirtumą. Galvojate, jo 28 taškai, ar kiek ten jis turėjo, nedaro skirtumo rungtynėse? Aišku, kad daro. Žaidžiame teisingai ir didžiuojuosi vyrais, kaip mes žaidėme. Trečias rungtynes iš eilės parodėme, kad mes čia – ne veltui.
Gal kai peržiūrėsiu video, nusiraminsiu, bet dabar atrodo, kad viskas, viskas eina prieš mus. Kiekvienąkart, kai jie veržiasi – bauda. Kai L.Markkanenas veržiasi [nutinka tas pats]... Nutiko tai ir vakar. Sunku tai priimti, nes negauname tų pačių švilpukų kaip kitos komandos.“
Islandų trenerio išstojimas:
Rinktinės treneriui pritarė ir pats Elvaras Fridrikssonas.
„Gauni nesportinę pražangą, kai jis tave užkabina ir pats užmeta save ant tavo nugaros. Tada jis ateina ir po minutės atsiprašo: „Aš turėjau flopinti.“ Šiek tiek liūdna girdėti, kad būtent taip buvo nuspręstos rungtynės, – tam pačiam portalui kalbėjo islandas. – Aišku, žmonės daro viską, kad laimėtų, ir jis šįkart sugebėjo apmulkinti teisėjus. Nervina, kad mačo negalėjome pabaigti aikštelėje, o pabaigėme prie baudų metimo linijos. Tai – nesąmonė.“
„Jaučiausi kaip rungtynėse su Belgija, kur viskas galėjo pasibaigti lygiai taip. Tai tiesiog betvarkė, bet yra kaip yra“, – sakė komandos lyderiu čempionate tapęs aukštaūgis Tryggvi Hlinasonas.