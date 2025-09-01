O tema – ypač nemaloni visam Lietuvos krepšiniui – tai Roko Jokubaičio trauma, kuri tarsi rūkas aptraukė komandos pergalę 81:78 itin emocingose rungtynėse prieš Suomiją.
Dvikovą stebėjo prezidentas Gitanas Nausėda su pirmąja ponia Diana Nausėdiene. Arenoje buvo apie 12 tūkstančių 900 žiūrovų, o Lietuvos rinktinė užsitikrino vietą atikrintamosiose Latvijoje.
Bet visa tai netikėtai atsidūrė nuošalyje.
Ketvirtojo kėlinio pradžioje po krepšiu besiveržusiam R.Jokubaičiui susipynė kojos, šis krito ant parketo. Netrukus pakilęs ėmė šokinėti ant vienos kojos ir klupčiodamas judėjo atsarginių suolelio link ir kartu rankomis rodė, kad būtinas keitimas.
Prie atsarginių suolelių jis greitai atsigulė ant žemės, o įžaidėją apstojo komandos draugai, gydytojai ir fizinio rengimo treneris.
Lietuviai tuo metu pirmavo 62:50. Netrukus R.Jokubaitis buvo išvestas į persirengimo kambarį – sportininkas pats paeiti jau nebegalėjo.
R.Kurtinaitis patvirtino, kad įžaidėjas susižeidė kelį, bet daugžodžiauti apie traumą nenorėjo, tačiau vertindamas Lietuvos rinktinės situaciją Europos čempionate pasakė: „Mes įskiepijome komandai, kad man visiškai nesvarbu, kas kiek pelnys taškų, o svarbu, kad kiekvienas atliktų savo vaidmenį.
Jie visi jį turi, žino, už ką atsakingi. Jeigu Rokas negalės žaisti, tai – didžiausia mūsų netektis. Viskas sukosi aplink Roką ir Joną Valančiūną, kai yra jam tinkami žaidėjai varžovų komandoje. Dabar turėsime truputėlį problemų, bet spręsime.“
Per šias rungtynes daug nemažai įdomių momentų, kaip Margirio Normanto kieta gynyba, pirmuosius du kėlinius iš žaidimo išjungusi suomių lyderį Lauri Markkaneną, ar kilusi įtampa mačo pabaigoje, tačiau viskas tarsi nublanko prieš ypač skaudų faktą – R.Jokubaičio traumą.
Pasak R.Kurtinaičio, jeigu paaiškės, kad R.Jokubaitis negalės žaisti, komanda turi krepšininkų, kurie privalės pasitempti ir stoti į jo vietą.
„Dabar yra geras šansas mūsų žaidėjams, kaip Arnui Veličkai, M.Normantui, jau nekalbu apie Igną Sargiūną. Jie galės dalinai užimti tą poziciją. Jie nėra ryškūs įžaidėjai, bet yra įžaidėjai, kurie gali tą poziciją užimti, atsitikus nelaimei, kas ir įvyko. Dabar mes susistrateguosime, kaip reikės žaisti“, – sakė R.Kurtinaitis.
Aštuntfinalyje Lietuvos rinktinės gali laukti Latvijos arba Turkijos komandos.
„Nežinau, kaip susidėlioja, bet ten jau laukia superinės klasės komandos. Nežinau, ar užteks meistriškumo prieš juos, bet kovingumo, ką mes šiandieną parodėme, tai tikiuosi turėsime ir nebus stygiaus“, – sakė R.Kurtinaitis.
Po rungtynių R.Kurtinaitis netiesiogiai užsiminė apie vis jam tinklalaidėse nuskambančią kritiką. Kalbėdamas apie pergalės receptą jis nusijuokė: „Būčiau pasakęs, kad su Margiriu ginsimės prieš L.Markkaneną. Taip, rizikinga, bet taip padarėme. Tai yra nestandartinis sprendimas.“
Lietuvos rinktinė dvikovą pradėjo be Jono Valančiūno starto penkete, o absoliučią Suomijos rinktinės žvaigždę iš NBA Lauri Markkaneną agresyviai dengė gynėjas Margiris Normantas. Pastarasis dažniausiai buvo fiksuojamas prie 28 metų 213 cm ūgio „Utah Jazz“ žaidėjo ir darbą atliko meistriškai.
L.Markkanenas iki rungtynių su Lietuva Europos čempionate vidutiniškai rinko po 32,2 taško ir buvo antras pagal šį rodiklį visame turnyre.
Pirmadienį jis per pirmąją pusę pelnė vos 7 taškus, o iš viso surinko 19 ir šįkart jau pats priekaištavo arbitrams. L.Markkanenas buvo savo šešėlyje – pataikė 5 dvitaškius iš 13, vos vieną tritaškį iš 4, 5 baudų metimus iš 8 ir surinko 22 naudingumo balus.
Paklaustas, kaip priėjo prie tokio visiškai L.Markkaneną iš vėžių išmušusio sumanymo, R.Kurtinaitis vėl šyptelėjo: „Krepšinyje jau esu 60 metų. Truputėlį per tą laiką išmokau. Nebuvau matęs, bet esu matęs gynybą, kai keturi stovi, o vienas vaikosi. Jeigu pamenate tokį krepšininką Draženą Petrovičių, tai darydavome tą patį. Gintaras Krapikas jį dengdavo, bet jeigu kažkur jis po užtvara, tai kitas – nesvarbu ar didelis, ar mažas – žaidžia su juo, o kiti gina aikštę. Šiandieną to nedarėme – gynėmės penkiese. Šiandieną mums nelabai tiko Jonas, bet kai L.Markkaneną pakeisdavo, mes visada Joną leisdavome į aikštę.“
Dar vienas – ypač svarbus epizodas – aikštėje pasirodė Tadas Sedekerskis. Pastarasis likus žaisti 30 sekundžių su Vokietijos komanda krito ant parketo ir susiėmė už čiurnos.
T.Sedekerskis nesitreniravo ir per sekmadienio vakarinę treniruotę ir atvirai sakė, kad galimybės žaisti – 50 ant 50, nes jaučia čiurnos skausmą. Pirmadienį krepsinis.net žurnalistas Jonas Lekšas paskelbė, kad T.Sedekerskis nežais, tačiau žaidėjas visgi žengė į aikštę ir žaidė 15 minučių, pelnė 7 taškus ir surinko 8 naudingumo balus.
Pastarasis žurnalistams sakė, kad sprendimą žaisti priėmė likus valandai iki rungtynių, paprašęs suleisti vaistų nuo skausmo.
R.Kurtinaitis teigė, kad apie T.Sedekerskį aikštėje galvojo jau anksčiau.
„Kai perskaičiau, kad nežais, – nusijuokė R.Kurtinaitis. – Jis buvo pasiruošęs. Ryte žinojome, kad žais. Viskas su juo gerai. Jis pasisuko koją, bet yra vyras, jaučia skausmą ir žaidė. Žaidė per skausmą – garbė jam ir šlovė. Sužaidė neblogai. Buvo jo indelis į pergalę. Viskas buvo gerai.“
– Sekmadienį sakėte, kad paskaitote Suomijos komandos komentarus ir susidarote vaizdą. Kokį vaizdą susidarėte?
– Kai pradeda garsiai rėkauti, kaip čia bus ir kaip laimėsime, tai paprastai tai žmonės daro iš baimės. Pasiskaičiau, kad ten laukia, darys tą, darys aną ir man ramu. Pinigai, meilė ir sėkmė labai myli tylą ir tyla myli tai.
Apie krepšinį noriu kalbėti ne tik su krepšinio specialistais, su jumis, bet noriu, kad ir platesnė visuomenė, kuri pasiskaito, suprastų truputėlį daugiau, tai jeigu turite klausimų prieš rašydami – paskambinkite.
– Treneri, kokį pažymį rugsėjo 1-ąją parašytumėte starto penkete pasirodžiusiam Marekui Blaževičiui?
– Marekas žaidė puikiai. Jam reikia dar išmokti porą dalykų. Su jais jis būtų superinis žaidėjas. Truputėlį reikia jėgos, galbūt aštrumo, greičio, sukantis po krepšiu. Bet jis puikiai sužaidė. Tai vienas geriausiai besiginantis mūsų žaidėjas – tiek asmeniškai, tiek padėdamas.
Labai gaila, kad kai „Žalgiris“ su juo pasirašė sutartį, Šarūnas Jasikevičius išvyko. Ten buvo du dalykai: jis su Š.Jasikevičiumi būtų padaręs labai didelį šuolį į priekį. Bet manau, kad gaus gerą trenerį ir išmoks.
– Prieš rungtynes kalbėjote apie teisėjų prielankumą šeimininkams. Koks dabar buvo įspūdis?
– Nežinau, ar galima tai sakyti. Mes pasikeitėme vieną teisėją.
– Kai R.Jokubaitis patyrė traumą, komanda strigo, bet neišsibarstė. Kaip pavyko išstovėti?
– Žaidžia visa komanda.
– O kaip M.Normantas reagavo, kai pasakėte jam, kad reikės gintis prieš L.Markkaneną?
– Jam nereikia niekaip reaguoti. Jis yra kareivis ir mes pasakome, ką jam reikia daryti ir jie daro. Ir tai yra labai puiki komanda. Būtent tai yra mūsų kaip komandos stiprybė – ką treneriai sugalvojame, pabandome jiems išaiškinti, kad jie irgi suprastų, apie ką kalbame. Nes kitaip būtų nelogiška.
Pagal visą logiką visi prieš L.Markkaneną stato didžiausią žaidėją, nes jis didelis. Mes paskaičiavome, kad jis yra pavojingas, kai atsivaro kamuolį per visą aikštę, tada mums reikia mažo žaidėjo, kad žaistų vienas prieš vieną spausdamas, o po krepšiu M.Normantas puikiai susitvarkė.
Jis nėra ten tiek stiprus. Mes jo vidurkį nuleidome.
Margo atliko superinį darbą.
Didžiausia dalis, neimant puolimo, kad gynyboje M.Normantas dirbo taip, kaip norėjome.
Buvo klaidų, suklydo vieni, kiti, buvo visko, bet 100 procentų neišgausi. Bet visuma buvo nebloga ir to užteko pergalei.
– Kaip sekėsi pokalbis su prezidentu?
– Jis pasveikino mus, pasidžiaugė ir išėjo. Nelabai ten ir kalbėjome.
Nelabai ir davė mums kalbėti. Sušukome visi „už Lietuvą“ ir išsiskirstėme.
