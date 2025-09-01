Ketvirčio pradžioje gynėjas veržėsi krepšinio link, bet prarado kontrolę, pakreipė kairę koją ir krito ant parketo skausmo perkreiptu veidu.
Kelį susižeidęs 24-erių gynėjas skubiai paprašė keitimo ir nušuoliavo atsarginių žaidėjų suolo link, kur jam skubią pagalbą suteikė rinktinės medikai.
Panašu, kad krepšininkas galėjo patirti ir rimtą traumą, nes vaizdą šalia suolo išvydę jo komandos draugai griebėsi už galvos.
Kiek vėliau krepšininkas su aplinkinių pagalba buvo išlydėtas į drabužinę. Jis negalėjo paeiti savo galimybėmis.
Iki patirtos traumos R.Jokubaitis per 26 aikštėje praleistas minutes buvo įmetęs 16 taškų, atlikęs 9 rezultatyvius perdavimus ir surinkęs 16 naudingumo balų.
Rokas Jokubaitis
