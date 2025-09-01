Serbai pasitreniravo su autsaidere Čekija ir dėl grupės pirmos vietos kovos su Turkija

Serbijos ekipa galingai pradėjo mačą ir pirmavo net 23:3. Po to serbai atleido vadeles, leido čekams žaisti, tačiau išlaikė iniciatyvą.
Serbija paskutinės grupės rungtynes žais su taip pat nepralaimėjusia komanda – Turkija. Šiame mače paaiškėjo grupės nugalėtojas.
Serbijos rinktinė: Aleksa Avramovičius 14 (1/4 trit., 4 atk. kam., 8 rez. perd.), Filipas Petruševas 13, Nikola Milutinovas 12 (5/5 dvit., 7 atk. kam.), Nikola Jovičius 10, Vanja Marinkovičius (1/4 trit.) ir Vasilije Micičius (1/4 trit.) po 7, Nikola Jokičius 6, Tristanas Vukcevičius 5, Stefanas Jovičius 4 (6 rez. perd.), Marko Guduričius 3, Ognjenas Dobričius 1.
Čekijos rinktinė: Jaromíras Bohačíkas 12 (4/7 trit., 4 atk. kam.), Janas Zidekas 9 (3/7 trit.), Martinas Svoboda 8, Vítas Krejci 7 (1/7 trit.), Martinas Krizas 6, Ondrejus Sehnalas 5 (1/4 trit., 4 atk. kam., 9 rez. perd.), Tomas Kyzlinkas (0/6 trit.) ir Martinas Peterka (0/5 trit.) po 4, Vojtechas Hrubanas 3, Richardas Balintas 2.