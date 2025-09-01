Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Turkija A grupėje garantavo sau pirmą-antrą vietas, susitvarkiusi su Estija

2025 m. rugsėjo 1 d. 16:38
Lrytas.lt
Europos krepšinio čempionato A grupėje pirmadienį estų krepšininkai pabandė sukelti šaršalą ir įveikti be pralaimėjimų žengiančią Ergino Atamano Turkijos rinktinę, tačiau net ir tritaškiai neišgelbėjo Baltijos šalies rinktinės: turkai Rygoje laimėjo 84:64 (25:13, 21:14, 19:22, 19:15) ir iškovojo jau ketvirtą pergalę iš tiek pat galimų. Estai lieka su vienu laimėjimu.
Tad Turkija garantavo sau vieną iš pirmųjų dviejų vietų – viską lems paskutinio turo akistata su Serbija.
Tuo tarpu estai, portugalai ir latviai kol kas turi po 1 laimėjimą.
Turkijos rinktinė jau pirmame kėlinyje parodė savo jėgą, pabėgę 19:7, 22:13, o po pirmojo kėlinio ji pirmavo 25:13.
Antrame kėlinyje turkai jau buvo priekyje 36:17, o estai bandė gelbėtis tritaškiais. Po dviejų kėlinių estai atsiliko 27:46, tačiau trečiame sugebėjo sumažinti atsilikimą iki 46:58, nors liko žaisti be traumuoto Sanderio Raiestes.
Prieš tai vykusiose rungtynėse estai prarado kapitoną Siimą-Sanderį Vene.
Įpusėjus trečiam kėliniui Ergino Atamano kariauna po krepšiais buvo susirinkusi 33 kamuolius, o estai vos ne dvigubai mažiau – 18.
Ketvirto kėlinio viduryje Turkija susigrąžino solidžią persvarą – 72:55 ir buvo padidinę atitrūki iki 24 taškų.
Turkai po krepšiais atsikovojo 41 kamuolį, estai – 26.
Turkija: Alperenas Šengunas 21 (8 atk. kam., 5 rez. perd.), Ercanas Osmani 14 (10 atk. kam.), Ademas Bona 12, Cedi Osmanas 11, Šehmusas Hazeras 9.
Estija: Kristianas Kullamae 16 (4/7 trit.), Kregoras Hermetas 12 (4/6 trit.), Matthiasas Tassas 9, Henris Drellas ir Kasparas Treieris po 8.
