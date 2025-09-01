Užuojautą dėl R. Jokubaičio traumos išsakęs G. Nausėda į rinktinė rūbinę ėjo turėdamas aiškią žinią

Šias rungtynes stebėjo ir Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda su žmona Diana.
Pasibaigus maču TV3 televizijai Prezidentas sakė: „Nuo pat pirmųjų minučių jaučiau, kad bus labai įtempta kova ir ta įtampa tvyrojo ore.
Atsitiko tai, kas ir išskiria Lietuvos krepšinį... Taip, būdavo momentų, kai mūsų ekipa paslysdavo, tačiau sugrįždavo ir sugebėjo „pergalėti“ suomius, kurie žaidė nuostabiai.
Reikia nulenkti galvą ir pralaimėjusiai komandai, kuri priešinosi iki paskutiniųjų sekundžių ir atrodė, kad yra 12 taškų skirtumas – viskas baigta. Nieko panašaus, vyko žaidimas ir nebuvo niekas aišku.
Žinoma, pergalės džiaugsmą aptemdė Roko Jokubaičio trauma. Didžiausia užuojauta. Iš arti mačiau, kaip kiekvienas vyras aikštėje atidavė save ir norėjosi pagirti visus – Ignas Sargiūnas sužaidė nuostabias rungtynes, Ąžuolas Tubelis sužaidė nuostabias rungtynes, Marekas Blaževičius sužaidė puikiai. Nenorėčiau išskirti nieko – iš veido mačiau, kaip visi atidavė jėgas už pergalę. Didžiulė pagarba vyrams. Nugalėtas labai stiprus varžovas.“
– Keliausite į rūbinę pas komandą. Kokią žinutę nešitės pas juos?
– Niekada nenuleisti galvos. Net tada, kai atrodo, kad vienas iš pagrindinių komandos žaidėjų negalės tęsti čempionato. Vis dėlto, visada buvome stiprūs kaip komanda ir yra tas momentas, kai tie žaidėjai, kurie daugiau sėdėjo ant suolelio, turės progos pasireikšti.
Turime neišsemiamų talentų. Viskas bus gerai ir mes garbingai pasirodysime šiame čempionate. Žaidimas svarbu, bet ir rezultatas yra svarbus. Šiandien rezultatas buvo – valio, sveikinu visą Lietuvą.
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinėSuomijos vyrų krepšinio rinktinėGitanas Nausėda
