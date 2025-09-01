Vokietija išsišaipė iš britų – sumalė į miltus nepadoriu ir vos ne visų laikų rekordiniu skirtumu

Tai šio Europos čempionato antirekordas. Visų laikų pralaimėjimo rekordas siekė 65 taškai, tad jis vis dėlto nekrito.
Paskutiniame ture vokiečiai sužais su suomiais, kurie dar turi šansų išstumti iš pirmosios pozicijos Vokietiją – iki mačo su Lietuvą turėjo taip pat tris laimėjimus.
Pasaulio čempionai šiame susitikime vertėsi be Kauno „Žalgirio“ naujoko Maodo Lo.
Jau po pirmojo kėlinio vokiečiai pirmavo 32:19, įpusėjus antram kėliniui buvo priekyje 50:24.
Ilsėtis be savo pagrindinio trenerio Alexo Mumbru kovojantys vokiečiai išėjo turėdami solidžią 27 taškų persvarą – 58:31, o jau trečiame kėlinyje peržengė ir 40 taškų atotrūkio ribą – 77:36.
Prieš lemiamą kėlinį pasaulio čempionai pirmavo 88:40, o dar likus grumtis 5 min. jau buvo pelnę 100 taškų.
Vokietija: Tristanas Da Silva 25 (5/7 trit.), Dennisas Schroederis 19 (5 rez. per.), Oscaras Da Silva 13 (6 atk. kam.), Danielis Theisas 10 (9 atk. kam.).
Didžioji Britanija: Mylesas Hessonas (4 atk. kam.) ir Patrickas Whelanas (1/5 trit.) po 11, Jubrile’as Belo 9, Luke’as Nelsonas 7 (7 rez. per.).