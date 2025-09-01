Šeštadienį įvykusiose „Eurobasket 2025“ rungtynėse prieš Vokietiją nuo rasistinių Lietuvos sirgaliaus pasisakymų kentėjo varžovų žvaigždė Dennisas Schroederis.
Lietuvos rinktinės sirgalius metė rasistines remarkas ir rankomis parodė beždžionę imituojančius veiksmus. Šie gėdingi tautiečio veiksmai nebuvo nepastebėti ne tik Lietuvos, bet ir užsienio žiniasklaidos gigantų.
Lietuvos krepšinio federacija su Linu Kleiza akimirksniu atsiprašė D. Schroederio, o pirmadienį tą patį padarė ir Lietuvos aistruoliai.
Lietuvos sirgalius Audrius Dobrovolskas buvo užfiksuotas laikantis specialų plakatą vokiečiui, kuris ir subūrė Lietuvos sirgalius eisenai prieš Lietuvos ir Vokietijos rungtynes.
„Dennisai, mes tave mylime, nesvarbu, tu juodaodis ar baltaodis. Mūsų širdyse nėra vietos rasizmui. Atsiprašome, jei tave įskaudinome“, – skelbė sirgaliaus iš Lietuvos plakatas.
Sirgalius taip pat atskleidė ketinantis dar šių Vokietijos ir Didžiosios Britanijos rungtynių metu suburti didelę Lietuvos fanų grupę ir skirti D. Schroederiui kelias palaikančias skanduotes.