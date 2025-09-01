Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
SportasKrepšinis

Vokietijos rungtynėse – Lietuvos sirgalių žinutė D. Schroederiui Specialiai lrytas.lt, Tamperė

2025 m. rugsėjo 1 d. 17:23
Lrytas.lt
Po kelių Lietuvos sirgalių rasistinio išpuolio prieš Dennisą Schroederį dalis kitų lietuvių apsilankė Vokietijos ir Didžiosios Britanijos rungtynėse, kuriose atsiprašė Vokietijos lyderio už tautiečio elgesį.
Daugiau nuotraukų (9)
Šeštadienį įvykusiose „Eurobasket 2025“ rungtynėse prieš Vokietiją nuo rasistinių Lietuvos sirgaliaus pasisakymų kentėjo varžovų žvaigždė Dennisas Schroederis.
Lietuvos rinktinės sirgalius metė rasistines remarkas ir rankomis parodė beždžionę imituojančius veiksmus. Šie gėdingi tautiečio veiksmai nebuvo nepastebėti ne tik Lietuvos, bet ir užsienio žiniasklaidos gigantų.
Lietuvos krepšinio federacija su Linu Kleiza akimirksniu atsiprašė D. Schroederio, o pirmadienį tą patį padarė ir Lietuvos aistruoliai.
Lietuvos sirgalius Audrius Dobrovolskas buvo užfiksuotas laikantis specialų plakatą vokiečiui, kuris ir subūrė Lietuvos sirgalius eisenai prieš Lietuvos ir Vokietijos rungtynes.
„Dennisai, mes tave mylime, nesvarbu, tu juodaodis ar baltaodis. Mūsų širdyse nėra vietos rasizmui. Atsiprašome, jei tave įskaudinome“, – skelbė sirgaliaus iš Lietuvos plakatas.
Sirgalius taip pat atskleidė ketinantis dar šių Vokietijos ir Didžiosios Britanijos rungtynių metu suburti didelę Lietuvos fanų grupę ir skirti D. Schroederiui kelias palaikančias skanduotes.
Vokietijos vyrų krepšinio rinktinėLietuvos vyrų krepšinio rinktinėDidžiosios Britanijos vyrų krepšinio rinktinė
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.