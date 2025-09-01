Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Žūtbūtinis mūšis dėl antrosios vietos B grupėje: Lietuva meta iššūkį nepralaiminčiai L. Markkaneno Suomijai

2025 m. rugsėjo 1 d. 19:21
Lrytas.lt
Praėjus porai dienų po skaudaus pralaimėjimo vokiečiams ir rungtynių metu kilusio rasizmo skandalo Lietuvos krepšinio rinktinė stoja į ketvirtąjį Europos čempionato B grupės mūšį: lietuviai kaunasi su Lauri Markkaneno vedama Suomija. Pergalė R.Kurtinaičio kariaunai beveik garantuotų antrą vietą grupėje ir kelialapį į atkrintamuosius mačus.
Sekite įvykius kartu su portalu Lrytas.lt nuo 20.30 val.
L.Markkanenas aikštelėje „Eurobasket 2025“ praleidžia po beveik 29 minutes per jas pelno net po 32,3 taško, atkovoja po 7 kamuolius, atlieka po 2,3 rezultatyvaus perdavimo ir pagal naudingumo balus (33,7) pirmenybėse yra antras, atsilikdamas tik nuo Luka Dončičiaus.
Suomiai kol kas žygiuoja be pralaimėjimų, prieš tai įveikę Švediją (93:90), Didžiąją Britaniją (109:79) ir Juodkalniją (85:65).
Tuo tarpu Lietuva įveikė britus 94:70, susitvarkė su Juodkalnija 94:67, tačiau buvo sutriuškinti pasaulio čempionų vokiečių 107:88.
Lietuviams patekimą į kitą etapą galėjo garantuoti ir Švedijos pergalė prieš lietuvių anksčiau jau sutriuškintą Juodkalniją, tačiau balkanų atstovai pirmadienį 87:81 iškovojo savo pirmąją pergalę. Švedai ir juodklaniečiai dabar B grupėje turi po vieną laimėjimą.
 
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinėSuomijos vyrų krepšinio rinktinėEuropos krepšinio čempionatas
