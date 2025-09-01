Žūtbūtinis mūšis dėl antrosios vietos B grupėje: Lietuva meta iššūkį nepralaiminčiai L. Markkaneno Suomijai

Sekite įvykius kartu su portalu Lrytas.lt nuo 20.30 val.
L.Markkanenas aikštelėje „Eurobasket 2025“ praleidžia po beveik 29 minutes per jas pelno net po 32,3 taško, atkovoja po 7 kamuolius, atlieka po 2,3 rezultatyvaus perdavimo ir pagal naudingumo balus (33,7) pirmenybėse yra antras, atsilikdamas tik nuo Luka Dončičiaus.
Suomiai kol kas žygiuoja be pralaimėjimų, prieš tai įveikę Švediją (93:90), Didžiąją Britaniją (109:79) ir Juodkalniją (85:65).
Tuo tarpu Lietuva įveikė britus 94:70, susitvarkė su Juodkalnija 94:67, tačiau buvo sutriuškinti pasaulio čempionų vokiečių 107:88.
Lietuviams patekimą į kitą etapą galėjo garantuoti ir Švedijos pergalė prieš lietuvių anksčiau jau sutriuškintą Juodkalniją, tačiau balkanų atstovai pirmadienį 87:81 iškovojo savo pirmąją pergalę. Švedai ir juodklaniečiai dabar B grupėje turi po vieną laimėjimą.