​Lyderio netekę italai išsigelbėjo prieš ispanus

Rungtynės prasidėjo ispanams pelnius pirmus 13 taškų, tačiau po beveik 8 minučių pirmuosius taškus pagaliau pelnę italai pradėjo iš lėto mažinti atsilikimą.
Gianmarco Pozzecco auklėtiniai kantriai mažino atsilikimą ir galiausiai trečiojo kėlinio pabaigoje Saliou Niango dvitaškis išvedė Italijos rinktinę į priekį 49:47.
Italai ketvirtajame kėlinyje pradėjo didinti pranašumą, tačiau likus žaisti kiek mažiau nei 7 minutes komandos lyderis S. Niangas nesėkmingai nusileido ant parketo ir pakreipė čiurną.
Patyrus traumą aukštaūgiui italai pirmavo 55:50.
Varžovų netektimi pasinaudoję ispanai sugebėjo persverti rezultatą ir paskutinę minutę pasitiko pirmaudami 63:62.
Visgi likus žaisti pusė minutės Marco Spissu išprovokavęs pražangą realizavo abu baudos metimus ir grąžino persvarą italams, o po sėkmingos gynybos tas pats M. Spissu provokavo nesportinę varžovų pražangą.
Baudos metimai ir vėl buvo tikslūs, kas leido italams švęsti pergalę.
S. Niangas buvo naudingiausias Italijos rinktinės krepšininkas. Italas per 15 minučių surinko 10 taškų (5/6 dvit., 0/1 trit.), 10 atkovotų kamuolių ir 20 naudingumo balų.
Pildoma...