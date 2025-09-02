Skaudžią traumą pirmadienio mače prieš Suomiją (81:78) patyręs 24-erių gynėjas šiame turnyre nebežais. Maža to, kairės kojos kelio raiščius nusiplėšęs mažeikiškis be krepšinio versis mažiausiai pusmetį.
Dabar Rimo Kurtinaičio ir viso jam padedančio štabo laukia papildomas rebusas – kaip kompensuoti šiose pirmenybėse spindėjusio gynėjo netektį.
R.Jokubaitis per ketverias Tamperėje sužaistas rungtynes vidutiniškai pelnė po 17,3 taško – tai buvo geriausias rezultatas komandoje.
Maža to, jis atlikdavo po 8,5 rezultatyvaus perdavimo ir pagal šį rodiklį visose pirmenybėse nusileido tik Lukai Dončičiui (9,7 perdavimo). Su 18 naudingumo balų vidurkiu Jokubaitis pateko tarp penkiolikos naudingiausių čempionato žaidėjų.
„Mes žinojome, kokį indėlį jis duoda mūsų komandai. Jis buvo pagrindinis įžaidėjas, kuris daug kuria, žaidžia ne tik pagal schemą, bet gali pagal situaciją pakeisti ir savo nuomonę. Tai labai vertinu.
Didelė netektis, bet mes galime tik pareikšti užuojautą ir palinkėti, kad jis sveiktų greičiau. Vis tiek turėsime žaisti“, – į R.Jokubaičio netektį žvelgė R.Kurtinaitis.
Trys pergalės ir vienas pralaimėjimas – toks 65-erių stratego treniruojamos komandos rezultatas per ketverias žaistas rungtynes. Jau dabar yra aišku, kad Lietuva B grupėje nebepakils aukščiau antrosios vietos, tiesa, lietuviams vis dar išlieka galimybė nukristi į trečiąją poziciją.
Dabar Lietuvos rinktinės kelyje – Švedija. Iš pirmo žvilgsnio ne pats pavojingiausias, bet pergalių sąskaitą pirmenybėse jau atidaręs varžovas.
Švedai vis dar kovoja dėl bilieto į atkrintamąsias varžybas, tiesa, jų šansai priklauso ne tik nuo mačo su Lietuva.
Rinktinės treneris tikisi, kad tiek šioje dvikovoje, tiek ir likusioje čempionato dalyje R.Jokubaičio netektį kompensuos Margiris Normantas, Arnas Velička ir Ignas Sargiūnas.
„Šią akimirką neturime nė vieno išryškinto įžaidėjo, bet tikimės kompensuoti tai. Turime tris „combinius“ (per kelias pozicijas galinčius žaisti įžaidėjus), bandysime juos panaudoti.
Truputėlį pergalvojome. Pakeitėme puses. Sistemos gal liko tokios pat, bet Rokas buvo kairiarankis, pakeitėme viską ant dešinės rankos žaidėjo. Turime savo schemų prisibraižę. Pažiūrėsime, kaip tai išpildysime trečiadienį“, – samprotavo specialistas.
Lietuvos rinktinėje per trumpą laiką jau du žaidėjai patyrė traumas – kiek anksčiau susižeidė Tadas Sedekerskis, tiesa, su vaistų pagalba puolėjas žengė į aikštę mače prieš suomius.
Vėliau sekė ir pirmadienį įvykusi lemtinga R.Jokubaičio trauma, kuri galutinai užbaigė žaidėjo pasirodymą čempionate. Ar rinktinėje pasipylusios traumos gali būti susietos su R.Kurtinaičio sprendimu anskti pradėti rinktinės pasirengimą šioms pirmenybėms?
„Nemanau, šito nesurišu. Nematau ryšio. Jei yra perkrauti raumenys – jie gali įtrūkti, bet viena trauma buvo Tado kojos pasukimas, nemanau, kad tai nuovargio problema. O dabar plyšo kelio raiščiai, nematau nieko bendro su fiziniu pasirengimu.
Trauma yra būdinga visoms sporto šakoms. Nieko čia tokio ypatingo neįvyko“, – samprotavo R.Kurtinaitis.
Akistata su Švedija tiesioginės reikšmės neturės ir pačiai Lietuvos rinktinei. Jos poziciją B grupėje nulems Suomijos ir Vokietijos rungtynės. Ar šis faktas paskatins R.Kurtinaitį pataupyti pagrindinius žaidėjus?
„Esame kažkur pasiplanavę. Mes negalime pralaimėti šių rungtynių ir nenorime jų pralaimėti. Žaidėjai turi būti kovinėje parengtyje, negalime būti atsipalaidavę. Mes stengsimės laimėti. Norėsime, kad sužaistų žaidėjai, kurie iki šiol žaidė mažiau, nes reikia krūvį aplyginti. Mes norime laimėti. Nėra jokių klausimų“, – teigė specialistas.
Lietuvos ir Švedijos rungtynės vyks trečiadienį 16:30 val.
Po šio mačo Lietuvos krepšinio rinktinė kelsis į Rygą (Latvija), kurioje tęs kovą pirmenybių atkrintamosiose varžybose.
– Iš trijų paminėtų „combo“ žaidėjų, du yra debiutantai – A.Velička ir I.Sargiūnas. Kaip jie atrodo čempionate ir susitvarko su savo vaidmeniu? – buvo paklausta R.Kurtinaičio.
– Puikiai. Mes dar galime panaudoti ir M.Normantą. Jie kamuolį valdo, o kaip bus su žaidimo organizavimu – pažiūrėsime. Aš mėgstu, kad įžaidėjas būtų treneris aikštėje ir kontroliuotų žaidimą.
Pirmadienį be Rokelio rungtynes užbaigėme neblogai. Kelis kartus nepavyko, bet viskas daugiau buvo „tema“. Pažiūrėsime kaip be jo žaisime visas rungtynes, bet dalinai turime „uždarę“ šią poziciją.
– Švedų lyderis Pelle Larssonas teigė, kad po R.Jokubaičio nesėkmės lietuvių žaidimas bus labiau priklausomas nuo aukštaūgių. Kiek yra tiesos šiuose žodžiuose?
– Labai to neakcentuojame. Manau, kad tas balansas tarp mažų ir didelių su Roku ar be Roko nelabai keičiasi. Turime savo idėją, o dabar kažkaip tą idėją keisti aštriai – ne.
Kažkokias korekcijas pasidarysime, bet nemanau, kad mūsų žaidimas keisis. Norime kietos gynybos, norime pagerinti kovą dėl atšokusių kamuolių ir tinkamo išėjimo į greitą puolimą. Ar su Roku, ar be Roko mes tai turime padaryti.
Nemanau, kad specialiai kursime sistemą „ant didelių“. Laikysimės savo braižo, kurį žaidžiame.
– Grupių etapas jums baigsis jau trečiadienį. Ar jau žvalgotės į ateitį?
– Kažkur pasąmonėje dėliojasi tie planai, bet trečiadienio rungtynės yra svarbiausios, nesvarbu prieš ką žaidi. Norime susikoncentruoti rytojaus rungtynėms. Turime planą, šiandien kartu pasivaikščiojome aikštėje.
Nenorėjome trečiadienį daryti dar vienos treniruotės, nes žinome kiek žaidėjai išsikrovė rungtynėse prieš Suomiją. Norime šviežumo, šiandien padarėme ilgesnę treniruotę ir manau pasiruošėme užtektinai.
– Dvi traumos (R.Jokubaičio ir T.Sedekerskio), abi be kontakto. Ar tai gali būti susiję su ilgu pasirengimu čempionatui?
– Nemanau, šito nesurišu. Nematau ryšio. Jei yra perkrauti raumenys – jie gali įtrūkti, bet viena trauma buvo Tado kojos pasukimas, nemanau, kad tai nuovargio problema. O dabar plyšo kelio raiščiai, nematau nieko bendro su fiziniu pasirengimu.
Trauma yra būdinga visoms sporto šakoms. Nieko čia tokio ypatingo neįvyko. Labai gaila Roko. Ne tik kaip krepšininko. Gaila kaip žmogaus. Labai geras talentas, gerai žaidė, šviesi ateitis, tikiuosi, kad nebus nieko rimto ir daktarai susitvarkys.
– A.Veličkai nukrito didžiulė galimybė, bet kartu atsirado ir didžiulis spaudimas. Ar yra reikalingas pokalbis su juo įeinant į šią tolimesnę fazę?
– Kalbame su visais vienodai, bandome, kad visi suprastų visų pozicijas. Tada komanda žino bendratį. Nemanau, kad jam reiktų papildomo pasakojimo. Viską darome kaip įprasta. Kiek reikės, tiek paspausime per rungtynėse.
– Ar yra planas pasaugoti T.Sedekerskį mače su švedais?
– Žiūrėsime kaip viskas mums dėliosis. Nežinome dar iš kokios pozicijos išeisime į kitą etapą. Aš kaip treneris būčiau linkęs šiek tiek prisaugoti, nes nenorėčiau prieš tokį lemiamą etapą prarasti žaidėją, bet čia pasakys gydytojai kaip reikės daryti.
– Treniruotės metu jūsų vadovaujamas Baku „Sabah“ klubas žaidė draugiškas rungtynes su „Žalgiriu“. Teko užmesti akį?
– Rungtynių pabaigoje žvilgtelėjau, bet rezultato nežinau. (Žurnalistai patikslino, kad pralaimėjo 17 taškų skirtumu). Pralaimėjo? Ką turiu pasakyti (juokiasi). „Žalgiriui“, Eurolygos komandai pralaimėjo.
Lietuvos rinktinės draugiškos rungtynės: Lietuva – Estija 89:68, Turkija – Lietuva 70:91, Lietuva – Sakartvelas 77:54, Latvija – Lietuva 105:109 (po pratęsimo), Lietuva – Slovėnija 94:72, Lietuva – Turkija – 81:84, Lietuva – Islandija 96:83.
2025 metų Europos vyrų krepšinio čempionato B grupė: Lietuva, Vokietija, Suomija, Didžioji Britanija, Juodkalnija, Švedija.
Lietuvos rinktinės rezultatai šiame Europos čempionate: 94:70 įveikta Didžioji Britanija, 94:67 nugalėta Juodkalnija, 88:107 nusileista Vokietijai, 81:78 palaužta Suomija.
