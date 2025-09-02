A. Sabonio akivaizdoje – pergalingas „Žalgirio“ startas pasiruošimo cikle

Kauniečių ekipoje nesustabdomas buvo Mosesas Wrightas, kuris surinko 19 taškų (6/7 dvit., 0/3 trit., 3/4 baud.), 9 sugriebtus kamuolius ir 23 naudingumo balus.
Dustinas Sleva pridėjo 10 taškų (2/5 dvit., 2/5 trit.), 4 atkovotus kamuolius, 5 rezultatyvius perdavimus ir 11 naudingumo balų.
Ignas Brazdeikis pelnė 10 taškų (5/7 dvit., 0/3 trit.), atkovojo 2 kamuolius ir atliko 3 rezultatyvius perdavimus.
Rungtynes stebėjo ir Lietuvos krepšinio legenda Arvydas Sabonis.
„Sabah“ komandai negalėjo vadovauti vyriausiasis treneris Rimas Kurtinaitis, kuris šiuo metu dirba su Lietuvos rinktine „Eurobasket 2025“. Jį pavadavo kitas lietuvis – Aurimas Jasiulionis.
Kauno ŽalgirisArvydas SabonisSabah
