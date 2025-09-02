Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
SportasKrepšinis

A. Sabonio akivaizdoje – pergalingas „Žalgirio“ startas pasiruošimo cikle

2025 m. rugsėjo 2 d. 18:47
Lrytas.lt
Kauno „Žalgirio“ krepšininkai pasiruošimą artėjančiam sezonui pradėjo 75:58 (15:17, 19:17, 18:12, 23:12) nugalėjo Baku „Sabah“ ekipą.
Daugiau nuotraukų (19)
Kauniečių ekipoje nesustabdomas buvo Mosesas Wrightas, kuris surinko 19 taškų (6/7 dvit., 0/3 trit., 3/4 baud.), 9 sugriebtus kamuolius ir 23 naudingumo balus.
Dustinas Sleva pridėjo 10 taškų (2/5 dvit., 2/5 trit.), 4 atkovotus kamuolius, 5 rezultatyvius perdavimus ir 11 naudingumo balų.
Ignas Brazdeikis pelnė 10 taškų (5/7 dvit., 0/3 trit.), atkovojo 2 kamuolius ir atliko 3 rezultatyvius perdavimus.
Rungtynes stebėjo ir Lietuvos krepšinio legenda Arvydas Sabonis.
„Sabah“ komandai negalėjo vadovauti vyriausiasis treneris Rimas Kurtinaitis, kuris šiuo metu dirba su Lietuvos rinktine „Eurobasket 2025“. Jį pavadavo kitas lietuvis – Aurimas Jasiulionis.
Kauno ŽalgirisArvydas SabonisSabah
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.