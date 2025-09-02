R. Jokubaičiui čempionatas baigtas, laukia ilga reabilitacija

R. Jokubaitis artimiausiu metu greičiausiai vyks į Miuncheną, kur bus konsultuojamas „Bayern“ klubo medikų. Ten jam galėtų būti atlikta operacija. Tiesa, gynėjas dar tikisi sulaukti antros nuomonės dėl diagnozės.
192 cm ūgio įžaidėjas traumą patyrė rungtynių su Suomija ketvirtojo kėlinio pradžioje, kai nesėkmingai krito verždamasis krepšio link.
R. Jokubaitis žaidė fantastišką Europos čempionatą. Lietuvis per ketverias sužaistas rungtynes vidutiniškai pelnė po 17,3 taško – tai buvo geriausias rezultatas komandoje.
Be to, jis atlikdavo po 8,5 rezultatyvaus perdavimo ir pagal šį rodiklį visose pirmenybėse nusileido tik Lukai Dončičiui (9,7 perdavimo). Su 18 naudingumo balų vidurkiu Jokubaitis pateko tarp penkiolikos naudingiausių čempionato žaidėjų.
Rokas JokubaitisLietuvos vyrų krepšinio rinktinėEuropos krepšinio čempionatas
