Lietuviai po tokio pasirodymo galėtų gal ir kokią nedidelę skulptūrėlę nulipdyti, tačiau Lietuvos krepšinio rinktinė netikėtai atsidūrė situacijoje, kurią sunkiai sekėsi nupasakoti ir pačiam M.Normantui.
„Praeitus interviu daviau kaip rūką. Sunku net šnekėti“, – mindžikuodamas ledais šaldomomis kojomis sakė ypatingą misiją gavęs ir komandos draugų bei trenerio Rimo Kurtinaičio liaupsintas krepšininkas.
Tardamas žodžius jis kartais delnais susiimdavo už galvos, liesdavo savo veidą – tai nerimo ženklai.
Dabar visa Lietuva dalinasi tuo nerimu – nerimu, kad greita, agresyvi ir tvirta mūsų rinktinė į aštuntfinalį Rygoje pateko prarasdama pagrindinį įžaidėją Roką Jokubaitį.
„Šiek tiek išsekęs, šiek tiek Rokelio traumos paveiktas. Nėra tos nuotaikos, nes už Rokelį gaila ir tiek. Ta pergalė, tai žinot. Faina, pasidžiaugi ir eini toliau, toks sportas. Tikrai buvo toks lengvas šokas. Jis yra mūsų variklis“, – po pergalės prieš Suomijos rinktinę 81:78 kalbėjo M.Normantas.
Daugybės jėgų netekęs ir net savo rezultatu pasidžiaugti negalintis gynėjas net keletą kartų paminėjo, kad „dabar viskas lyg per rūką“.
Beveik visas Lietuvos rinktinės ketvirtasis kėlinys išties skendėjo keistoje atmosferoje.
Apie 12 tūkstančių 900 sirgalių užpildyta „Nokia“ arena ošė, joje lietuvius palaikė apie pora tūkstančių lietuvių. Atotrūkis tarp komandų nebuvo toks didelis, kad nesijaustų įtampos. Veiksmas virė, o daugelis sirgalių vis dairėsi į atsarginių suolo pusę.
Sužaidus apie minutę ten jau apsuktas rinktinės medikų ir prižiūrimas Lino Kleizos gulėjo R.Jokubaitis. Įžaidėjui veržiantis po krepšiu susipynė kojos ir šis skaudžia krito ant žemės. Netrukus atsistojęs pradėjo šokinėti ant vienos kojos ir rankomis ore rodyti ženklą, reiškiantį keitimą.
„Norėjosi eiti padėti. Aš nežinojau, kas jam nutiko – galvojau, kad čiurna, bet tada pasakė, kad kelis. Nežinau, – sakė M.Normantas ir tardamas paskutinį žodį susiėmė už galvos. – Pagal pirminį tai lyg ir nėra žiauriausio, bet reikia tyrimų.“
28 metų 194 cm ūgio gynėjas, po šio sezono iš Vilniaus „Ryto“ perėjęs į Bilbao „Basket“, pabrėžė: „Visi matome, kad R.Jokubaitis yra pagrindinis variklis. Jis ir J.Valančiūnas. Bet Rokas vis tiek būna su kamuoliu ir užveda atakas, o ir energija – aukščiausio lygio. Reikės persigrupuoti, jeigu pasitvirtins kažkas blogas.“
Paklaustas, ką apie situaciją sakė treneriai, M.Normantas tarstelėjo: „Jie patys nežino. Darys tyrimus. Sunku pasakyti. Dabar toks išsekęs. Viskas kaip per rūką eina.“
R.Jokubaičio trauma akivaizdžiai iškart palietė komandą – žaidėjai išsimušė iš vėžių. Likus žaisti 2 minutes lietuviai pirmavo 74:68.
„Pradėjome žaisti lėčiau. . Ir su juo būtume pradėję lėčiau žaisti, nes laiminėjome 10 taškų, bet tikrai buvo toks lengvas šokas. Jis – mūsų variklis ir tai tenka pripažinti. Su karčia piliule einame į poilsio dieną“, – sakė M.Normantas.
M.Normantas rinktinėje buvo antras pagal sužaistą laiką – rungtyniavo 28 minutes, nusileisdamas tik Ąžuoliui Tubeliui su 30 minučių. M.Normantas pelnė 5 taškus, surinko 3 naudingumo balus, bet jo pagrindinis darbas vyko gynyboje – visur, kur buvo L.Markkanenas.
Pastarasis per 31 minutę pelnė 19 taškų ir surinko 22 naudingumo balus. Visi, kas stebėjo rungtynes, matė, kad 28 metų 213 cm ūgio „Utah Jazz“ žvaigždė aikštėje jaučiasi itin nepatogiai – agresyvi gynyba ir nuolatinis spaudimas jį privertė dvitaškius mėtyti tik 38 proc. taiklumu, pataikyti vos 1 tritaškį iš 4 ir 6 baudų metimus iš 8.
L.Markkanenas iki rungtynių su Lietuva Europos čempionate vidutiniškai rinko po 32,2 taško ir buvo antras pagal šį rodiklį visame turnyre.
„Apsižodžiavimų nebuvo, nedarau taip. Apsidaužėme, bet buvo tokių, kur vaidino, bet stengiausi nekreipti dėmesio. Kažkiek išmušiau iš vėžių. Gavosi jo 19 jo taškų ir mūsų pergalė“, – kalbėjo M.Normantas.
Trečiadienį Lietuvos rinktinėje Tamperėje Europos čempionato B grupės kovas užbaigs rungtynėmis su Švedija.
Lietuvos rinktinė Europos čempionate. Lietuva – Didžioji Britanija 94:70, Lietuva – Juodkalnija 94:67, Lietuva – Vokietija 88:107.
Suomijos rinktinė Europos čempionate. Suomija – Švedija 93:90, Suomija – Didžioji Britanija 109:79, Suomija – Juodkalnija 85:65.
Tvarkaraštis. Lietuva – Švedija (rugsėjo 3, 16 val. 30 min.). Aštuntfinalis – rugsėjo 6.
TamperėLietuvos vyrų krepšinio rinktinėSuomijos vyrų krepšinio rinktinė
