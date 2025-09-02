Jau identifikuotas, iš arenos išvarytas ir netgi draudimo lankytis „Eurobasket 2025“ kovose sulaukęs lietuvis nusitaikė į Vokietijos ir NBA žvaigždę Dennisą Schroederį.
Toks sirgaliaus elgesys palietė ne tik pačių krepšinio gerbėjų bendruomenę ar D.Schroederio ir Vokietijos rinktinės atsiprašiusią Lietuvos delegaciją.
D.Schroederį gana neblogai pažįsta ir Lietuvos rinktinės įžaidėjas Arnas Velička.
25 metų 195 cm ūgio krepšininkas net kelis kartus žaidė Braunšveigo „Lowen“ krepšinio klube. Čia praleido ir 2024–2025 metų sezoną, o tada persikėlė į Klaipėdos „Neptūną“.
D.Schroederis nuo 2020 metų yra vienintelis „Lowen“ klubo akcininkas.
A.Velička jau anksčiau pasakojo, kad D.Schroederis mėgdavo stebėti komandos treniruotes, ateidavo pasikalbėti su žaidėjais.
Pats A.Velička po sirgaliaus rasizmo skandalo su D.Schroederiu nekalbėjo, tačiau sulaukė amerikiečių komandos draugų žinučių apie gėdingą incidentą, kurį garsiai nušvietė Vokietijos žiniasklaida, o atgarsiai nusirito iki JAV.
„Liūdna, kad taip atsitiko. Tokia kaip ir dėmė Lietuvos sirgaliams. Amerikiečiai komandos draugai iškart siuntė tas žinutes. Buvo gan liūdna aiškintis dėl tokių incidentų“, – antradienį po Lietuvos rinktinės treniruotės kalbėjo A.Velička.
Trečiadienį Lietuvos rinktinė užbaigs savo pasirodymą 2025 metų Europos čempionato B grupėje.
Lietuviai susitiks su Švedijos krepšininkais. Dvikova vyks 16 val. 30 min.
Nugalėjusi Suomiją 81:78 Lietuvos rinktinė užsitikrino vietą atkrintamosiose.
Aštuntfinaliai Rygoje prasidės rugsėjo 6 dieną.
Lietuvos rinktinė aštuntfinalyje veikiausiai žais su Latvija arba Turkija.
Lietuvos rinktinė Europos čempionate. Lietuva – Didžioji Britanija 94:70, Lietuva – Juodkalnija 94:67, Lietuva – Vokietija 88:107, Lietuva – Suomija 81:78.
