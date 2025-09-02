Sukrečiantis epizodas įvyko ketvirtojo kėlinio pradžioje, kai 24-erių gynėjas verždamasis po krepšiu pakreipė kairę koją ir susižeidė kelį.
Skausmo perkreiptu veidu R.Jokubaitis krito ant Tamperės „Nokia“ arenos parketo, o netrukus priverstinai pasiprašęs keitimo nušuoliavo atsarginių žaidėjų link.
Tą lemtingą pirmadienio vakarą nebuvo aišku, kokio rimtumo traumą patyrė pagrindinis rinktinės įžaidėjas. Tiek treneris R.Kurtinaitis, tiek ir R.Jokubaičio komandos draugai vylėsi, kad mažeikiškio trauma nėra rimta.
Vis dėlto išsipildė niūriausios prognozės.
Antradienio popietę asociacija „Lietuvos krepšinis“ pasidalino oficialiu pranešimu, kuriame buvo skelbiama, kad R.Jokubaitis patyrė kairiojo kelio raiščių traumą. Be krepšinio įžaidėjas turėtų praleisti mažiausiai 6 mėnesius.
Taip pat buvo pridėta, kad krepšininkas vyks į Miuncheną, kur jo atstovaujamos „Bayern“ komandos organizacija tęs tolimesnį gydymą.
„Laukiame antrojo nuotraukos įvertinimo, bet jam yra nuplyšęs priekinis kryžminis kelio raištis. Dar tiksliai nežinome, kada jis skris į Miuncheną, dabar atsakyti į šį klausimą negaliu, bet viskas yra procese“, – samprotavo su Lrytas antradienį bendravęs „Lietuvos krepšinis“ generalinis sekretorius Dominykas Domarkas.
Pranešime buvo skelbiama, kad R.Jokubaičio gydymo procesą prižiūrės ne tik Miuncheno klubas, bet ir Lietuvos krepšinio vadovybė.
D.Domarkas teigė, kad „Lietuvos krepšinio“ organizacija norėtų, jog gynėją operuotų gerai Lietuvai pažįstamas specialistas gydytojas Rimtautas Gudas.
„Daktarai kalbasi tarpusavyje, kur būtų geriausia atlikti operaciją. Mes galvojame, kad geriausia būtų pas gydytoją Rimtautą Gudą, bet faktas, kad viską nuspręs klubas.
Mes visada betarpiškai bendrausime, kad ir kur reikės – mes padėsime. Yra ir draudiminiai įvykiai. To bendravimo su klubu tikrai bus“, – tęsė vienas iš organizacijos vadovų.
Jis pridūrė, kad bendrauti su R.Jokubaičiu antradienį jam dar neteko.
„Vyksime į vakarinę treniruotę, nėra aišku, ar joje bus Rokas, ar ne. Bet Rokas yra pilnas pozityvo, tikiuosi, kad net ir tokiu jam sunkiu momentu jis išlaikys tą pozityvą. Žinote, praeitis yra tai, ko nepakeisime. O ateitį galime pakeisti.
Laukia ilga reabilitacija. Tikrai žinau, kad jis išliks pozityvus, energingas ir grįš dar stipresnis“, – samprotavo 33-ejų D.Domarkas.
Organizacijos generalinis sekretorius vylėsi, kad mažeikiškio patirta trauma neišmuš iš vėžių Lietuvos rinktinės, kuri pirmadienį užsitikrino kelialapį į Europos čempionato atkrintamąsias varžybas.
„Europos čempionatas eis ir praeis. Labiausiai gaila R.Jokubaičio kaip sportininko. Tokia trauma... Tikrai, jo atsidavimas, žaidimas aukščiausiame lygyje... Tikimės, kad jis grįš toks pat. Yra didžiulis nusivylimas dėl jo traumos.
Čempionatas? Turime kovingą komandą. Turime kovingą komandą, vyrai solidarizuosis ir kartu eis kovoti toliau. Šiai akimirkai svarbiausia, kad komanda atiduotų visas jėgas“, – kalbėjo jis.
Dėl rasizmo skandalo – nežinomybė
Praėjusios savaitės pabaigoje vykusių Lietuvos ir Vokietijos krepšinio rinktinių metu vienas iš mūsų šalies krepšinio sirgalių įsivėlė į rasizmo skandalą. Sirgalius rasistiškai užgauliojo Vokietijos rinktinės žvaigždę Dennisą Schroederį.
Įžeidimų sulaukęs vokietis kartu su komandos draugais ilgosios pertraukos metu ėmė kelti klausimus ir Lietuvos rinktinės atstovams, tarp kurių buvo ir žaidėjai, ir komandos vadovas Linas Kleiza.
Netrukus buvo sulaukta ir reakcijos – beždžionės garsus skleidusiam aistruoliui teko palikti areną, o po kelių valandų FIBA viešai paskelbė, kad uždraudė jam lankytis visose likusiose „Eurobasket 2025“ rungtynėse.
Taip pat buvo pranešta, kad teisėsauga pradėjo tyrimą dėl šio incidento. Ar jau yra žinomos kokios nors išvados?
„Iš FIBA negavome jokio atsakymo. Buvo pranešta, kad asmuo buvo identifikuotas. Aš asmeniškai paprašiau to asmens vardo ir pavardės, kad ir mes turėtume jį sistemoje, bet jie nepasidalino ir jokio atsakymo negavome.
Lauksime. Jei būsime informuoti, priemonių imsimės ir mes“, – kalbėjo D.Domarkas.
Daugiau Europos čempionato naujienų – paspaudus čia.
Dominykas DomarkasRokas JokubaitisTrauma
Rodyti daugiau žymių