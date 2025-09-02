L. Dončičius iškapstė slovėnus nuo islandiško antausio

„Los Angeles Lakers“ vedami slovėnai šventė pergalę 87:79 (21:20, 15:15, 24:11, 27:33).
L. Dončičius jau per pirmąjį kėlinį surinko 3 asmenines pražangas ir lyderiui atsisėdus ant suolo islandai galėjo nepaleisti slovėnų į priekį bei į ilgąją pertrauką išėjo atsilikdami 35:36.
Visgi antroje rungtynių pusėje L. Dončičius pradėjo savo šou ir slovėnams svarią persvarą – 60:46.
Ketvirtajame kėlinyje islandai bandė kabintis į pergalę, tačiau Slovėnijos rinktinė sukontroliavo situaciją ir šventė pergalę.
Slovėnijos žvaigždė surinko 26 taškus (6/12 dvit., 2/10 trit., 8/11 baud.), 7 atkovotus ir 3 perimtus kamuolius, 4 rezultatyvius perdavimus bei 21 naudingumo balą.
Slovėnija: Luka Dončičius 26, Aleksejus Nikoličius 17, Rokas Radovičius 9.
Islandija: Martinas Hermannssonas 22, Kristinnas Palssonas, Jonas Axelis Gudmundssonas ir Tryggvi Hlinasonas po 11.
Slovėnams tai buvo antroji pergalė Europos čempionate, kuri užtikrino kelialapį į aštuntfinalio etapą. Islandijos rinktinė pergalių dar nėra iškovojusi.
