Lenkijoje siautėjęs G. Yabusele išrašė pirmąjį pralaimėjimą šeimininkams

Mūsų kaimynai antradienį 76:83 (24:27, 20:14, 11:19, 21:23) nusileido Prancūzijos nacionalinei komandai.
Lenkijos krepšininkai nuo pradžių metė rimtą iššūkį favoritams prancūzams ir trečiajame kėlinyje pirmavo 55:50.
Tačiau žalgiriečio Sylvaine’o Francisco dvitaškis ir 8 G. Yabusele taškai paeiliui leido prancūzams atgauti pranašumą.
Savo žaidimą pajutęs G. Yabusele jautėsi vis geriau ir be vargo talžydamas lenkų gynybą leido švęsti pergalę Prancūzijos rinktinei.
G. Yabusele per beveik 36 žaidimo minutes surinko 36 taškus (6/8 dvit., 6/12 trit., 6/10 baud.), 6 atkovotus kamuolius ir 33 naudingumo balus.
Prancūzija: Guerschonas Yabusele 36, Elie Okobo 14, Jaylenas Hoardas 10.
Lenkija: Jordanas Loydas 18, Mateuszas Ponitka 16, Michalas Sokolowskis 15.
Šiuo metu D grupėje Prancūzija, Lenkija ir Izraelis turi tokį patį pergalių ir pralaimėjimų santykį (3/1), o pastarieji turėdami geriausią tarpusavio +/– santykį yra arčiausiai pirmosios vietos grupėje.