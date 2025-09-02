Dar pirmadienį vakare 28-erių gynėjas atliko milžinišką darbą besiginant prieš ryškiausią Suomijos rinktinės žvaigždę Lauri Markkaneną, o dabar jo laukia dar vienas iššūkis – krepšininkui teks perimti R.Jokubaičio vaidmenį įžaidėjo pozicijoje.
„Reikės pačiam pažaisti įžaidėju. Reikia ir eisiu, nieko nepadarysi. Toks darbas (šypsosi)“, – tęsė M.Normantas.
Rinktinės bičiulio nelaimės sukrėstas „Bilbao“ klubo žaidėjas nežada nusimesti atsakomybės nuo savo pečių.
Jos gynėjas nenusikratė ir pirmadienį, kai jam teko gintis prieš 19 centimetrų aukštesnį suomių milžiną L.Markkaneną. Už tinkamą užduoties įvykdymą po rungtynių Rimas Kurtinaitis savo auklėtinį net praminė kareiviu.
„Smagu, kad gavosi (sėkminga gynyba), bet nereikia užriesti nosies. Turime eiti ir dirbti savo darbą, nes jį reikia dirbti, ypač, kai iškrito Rokelis.
Pas Rimą esu žaidęs, jis mane pasiėmė iš „Perlo“. Žino jis mane, aš žinau jį, ko jis nori iš manęs, žinau savo vietą“, – samprotavo jis.
Krepšinio sirgaliai socialinėje erdvėje prisiminė garsųjį 2003-iųjų Europos čempionatą, kuriame panašų gynybinį žygdarbį mače su Vokietija atliko Mindaugas Žukauskas.
Tąsyk jis puikiai tvarkėsi su vokiečių NBA žvaigžde Dirku Nowitzkiu.
„Į tokius žmones lygiuotis smagu, bet čia kita istorija. Mano epizodas gavosi. Tuo pačiu ir komandos, nes nerealų darbą atlikome visi“, – išgirdęs palyginimą šyptelėjo M.Normantas.
Jis atskleidė, kad planą apie gynybą prieš L.Markkaneną jis sužinojo tik rungtynių išvakarėse, o sėkmingam pasirodymui jį įkvėpė NBA rungtyniaujantis gynėjas Alexas Caruzo, kuris praeityje taip pat buvo sėkmingai stabdęs šį suomį.
„Taip. Pavyzdys neblogas. Pirmąkart pamačiau, kad taip NBA stipriai gintųsi. Tu jam esi iki pilvo, kai susilenki, žemas svorio centras, nėra lengva pastumti. Jis nėra toks galingas po krepšiu, jis apsisuka, meta tau per viršų. Bet kai jį panervini, padaužai, pats irgi pavargsti, bet Lauri irgi pavargo“, – samprotavo Lietuvos rinktinės žaidėjas.
Dabar jo lauks papildomas vaidmuo rinktinės įžaidėjo vaidmenyje. Ar būsimos trečiadienio rungtynės su Švedija gali tapti savotišku „kontroliniu maču“ prieš artėjančias atkrintamąsias varžybas?
„Būtent. Bet faktas, kad žiūrime rimtai. Su šiomis rungtynėmis ruošimės ir kitam etapui“, – teigė M.Normantas.
Jis taip pat pridūrė, kad po truputį žvalgosi į atkrintamųjų varžybų medį, kuriame ryškėja būsimi rinktinės varžovai aštuntfinalyje.
„Didžiausias procentas, kad laukia latviai. Faktas, kad dairomės, bet turime susikaupti į savo užduotis, turime pasibandyti kitą žaidimo stilių, nes Rokelis iškrito. Kažkas pasislinks, kažkas turės atidirbti kitus dalykus. Žiūrėsime“, – tęsė jis.
Lietuvos ir Švedijos rungtynės vyks trečiadienį 16:30 val.
Po šio mačo Lietuvos krepšinio rinktinė kelsis į Rygą (Latvija), kurioje tęs kovą pirmenybių atkrintamosiose varžybose.
Lietuvos rinktinės draugiškos rungtynės: Lietuva – Estija 89:68, Turkija – Lietuva 70:91, Lietuva – Sakartvelas 77:54, Latvija – Lietuva 105:109 (po pratęsimo), Lietuva – Slovėnija 94:72, Lietuva – Turkija – 81:84, Lietuva – Islandija 96:83.
2025 metų Europos vyrų krepšinio čempionato B grupė: Lietuva, Vokietija, Suomija, Didžioji Britanija, Juodkalnija, Švedija.
Lietuvos rinktinės rezultatai šiame Europos čempionate: 94:70 įveikta Didžioji Britanija, 94:67 nugalėta Juodkalnija, 88:107 nusileista Vokietijai, 81:78 palaužta Suomija.