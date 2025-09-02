Palaikyti Vokietiją ar Suomiją: ką kiekvienos rinktinės pergalė reikš Lietuvai?

B grupėje blogiausiu atveju lietuviai gali likti treti, geriausiu – antri, tačiau laimėti grupės jau nebegali.
Šioje grupėje visas pergales kol kas susirinko pasaulio čempionai vokiečiai, o po vieną nesėkmę yra patyrusios Lietuvos ir Suomijos komandos.
Būtent šis trejetukas ir užims pirmąsias tris pozicijas, tik galutinė tvarka paaiškės po paskutiniojo turo. Lietuviai stos į kovą prieš švedus, o vokiečiai susitiks su Suomijos rinktine.
Jeigu Lietuva įveiks Švediją, o vokiečiai iškovos dar vieną pergalę, Rimo Kurtinaičio auklėtiniai grupėje finišuos antri.
Vis dėlto dar egzistuoja įvairių kombinacijų. Lietuva jau sužaidė prieš Vokietiją (88:109) ir Suomiją (81:78), todėl jau aišku, kad pirmos vietos užimti nebegali, bet žemiau trečiosios taip pat nebenukris. Prieš paskutinį turą lietuviai turi -16 taškų santykį, vokiečiai – +19, o suomiai – -3.
Yra net ir teorinė galimybė, kad Suomija aplenktų visus – tam ji turėtų sutriuškinti Vokietiją bent 36 taškų skirtumu. Tuomet pirmoje vietoje būtų suomiai, lietuviai liktų antri, o vokiečiai smuktų į trečiąją poziciją.
Visgi tokia baigtis atrodo mažai tikėtina. Kur kas realesni scenarijai: jeigu Suomija nugalėtų iki 11 taškų, rikiuotė būtų tokia – 1. Vokietija, 2. Suomija, 3. Lietuva. Jei skirtumas siektų nuo 12 iki 35 taškų, tuomet viršūnėje atsidurtų suomiai, vokiečiai kristų į antrąją vietą, o lietuviai liktų treti.
Tiesa, šie skaičiavimai remiasi prielaida, kad Lietuva laimės savo rungtynes. Jei mūsiškiai netikėtai pralaimėtų, Suomijai užtektų paprastos pergalės – net ir nedideliu skirtumu – kad į grupės viršūnę pakiltų ji, o Lietuva smuktų į trečiąją vietą.
Antroji B grupės vieta aštuntfinalyje susitiks su A grupės trečia komanda, kurioje šią poziciją jau užsitikrino Latvija.