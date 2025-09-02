Po pralaimėjimo lietuviams – Suomijos prezidento kalba rūbinėje: „Atsirado keletas šypsenų“

Nuo 2024-ųjų Suomijai vadovaujantis 57-erių vyras mačo metu sėdėjo šalia LR prezidento Gitano Nausėdos. Nuotraukose galima matyti, kad abu prezidentai rungtynes gana aktyviai aptarinėjo.
Nuskambėjus finaliniam švilpukui A.Stubbas paspaudė rankas prie jo priėjusiems trims Suomijos krepšininkams: Sasu Salinui, Mikaeliui Jantunenui ir šalies krepšinio superžvaigždei Lauri Markkanenui. Neilgtrukus A.Stubbas apsilankė ir komandos rūbinėje, kur pasakė kalbą jau visiems žaidėjams.
„Nežinau“, – Suomijos žurnalistų paklaustas, ką rūbinėje sakė šalies vadovas, teigė 18-metis „lieknuoju Jėzumi“ pravardžiuojamas Miikka Muurinenas.
Kiek vėliau vietos žurnalistai vaikino ir vėl paklausė to paties. Tąkart jis davė jau šiek tiek ilgesnį atsakymą: „Nežinau, jis atėjo į rūbinę ir pasakė gerą paruošiamąją kalbą kitam mačui.“
M.Jantunenas buvo konkretesnis.
„Jis mums padėkojo už šį krepšinio fenomeną, už tai, ką mes darome ir kaip rūpinamės fanais. Jis mums taip pat palinkėjo sėkmės atkrintamosiose ir priminė, kad tikrosios rungtynės tik prasideda. Po to rūbinėje atsirado keletas šypsenų. Pralaimėti visada liūdna, tačiau puiku išgirsti prezidento palaikymo kalbą“, – interviu šalies žiniasklaidai teigė pas Šarūną Jasikevičių Stambulo „Fenerbahce“ komandoje kitą sezoną žaisiantis puolėjas.
Konkrečiausias visgi buvo Suomijos rinktinės treneris Lassi Tuovi.
„Jis gražiai pasakė, kad dabar pralaimėjimai užknisa, tačiau sporte be jų neapsieisi, – mixed zonoje detalizavo specialistas. – Svarbiausias dalykas yra tai, kad tie pralaimėjimai mus pamokytų ir augintų. Jis taip pat šnekėjo, koks puikus dalykas suomių sporto fanams yra šis Europos čempionatas. Bendrąja prasme tai itin svarbu visuomenei ir būsimiesiems markkanenams ir jantunenams.“
Suomių trečiadienį laukia dvikova su grupės lyderiais vokiečiais, tuo tarpu Lietuva 16:30 val. stos į kovą su Švedija. Galutinė B grupės rikiuotė priklausys būtent nuo suomių ir vokiečių dvikovos, mat Suomijos pergalės atveju šiuo metu antra rikiuotėje esanti Lietuva gali nukristi ir į trečiąją grupės poziciją.
Suomijos vyrų krepšinio rinktinėLietuvos vyrų krepšinio rinktinėAlexanderis Stubbas
