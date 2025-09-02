Po R. Jokubaičio traumos – „Bayern“ komandos reakcija

Į šią žinią jau sureagavo ir Miuncheno klubas su kuriuo lietuvis šią vasarą sudarė trejų metų sutartį.
„Deja, traumos yra sporto dalis, bet ši, žinoma, yra labai skausminga, ypač pačiam Rokui“, – antradienį sakė FCBB sporto direktorius Draganas Tarlacas.
„Su dideliu džiaugsmu stebėjome Roką Europos čempionate, jis žaidė puikiai ir vedė savo komandą kaip tikras lyderis. Tačiau taip pat neabejojame, kad jis iš šios situacijos išeis sustiprėjęs, tiek ryžtu, tiek dvasia. Laukiame jo ir dabar jį palaikysime visame atsistatymo procese“ – rašoma „Bayern“ komandos pranešime.
Artimiausiu metu R. Jokubaitis vyks į Miuncheną, kur ir bus tęsiamas tolimesnis gydymas, kuris vyks koordinuotai, drauge su „Bayern“ organizacija ir asociacija „Lietuvos krepšinis“.
R. Jokubaitis žaidė fantastišką Europos čempionatą. Lietuvis per ketverias sužaistas rungtynes vidutiniškai pelnė po 17,3 taško – tai buvo geriausias rezultatas komandoje.
Be to, jis atlikdavo po 8,5 rezultatyvaus perdavimo ir pagal šį rodiklį visose pirmenybėse nusileido tik Lukai Dončičiui (9,7 perdavimo). Su 18 naudingumo balų vidurkiu Jokubaitis pateko tarp penkiolikos naudingiausių čempionato žaidėjų.
Miuncheno BayernRokas JokubaitisTrauma
