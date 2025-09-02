Po šokiruojančios žinios apie R. Jokubaitį – krepšinio pasaulio reakcija: „Velniai rautų“

Paaiškėjus R.Jokubaičio traumos rimtumui į tai sureagavo ir krepšinio visuomenė, siuntusi gerus žodžius krepšininko atžvilgiu.
„Greitai pasveik“, – palinkėjo Suomijos krepšinio federacija.
„Mes – su tavimi“, – pridėjo ir vėliau apie žaidėjo sunkią traumą pats paskelbęs Miuncheno „Bayern“ klubas, kuriame Rokas turėjo žaisti jau greit prasidėsiantį sezoną.
„Visiškai palaikome tave, Rokai“, – reagavo buvęs R.Jokubaičio klubas „Barcelona“, kuriame lietuvis žaidė tris sezonus nuo 2021-ųjų iki 2024-ųjų.
„Velniai rautų... (angl. god damn) Išlik stiprus, Rokai. Greito sveikimo“, – socialiniame tinkle „X“ rašė ukrainiečių sporto komentatorius Oleksandras Prošuta.
„Kaip liūdna dėl puikaus žaidėjo“, – apie R.Jokubaitį rašė žymus Graikijos žurnalistas Sotiris Vetakis.
Kiti krepšinio vardai apeliavo į tai, ką akcentuoja ir ne vienas rinktinių treneris ar žaidėjas – įtemptą ir kartais pernelyg sudėtingą tvarkaraštį.
Tiek Sakartvelo, tiek Ispanijos, tiek Latvijos komandų atstovai spaudos konferencijų metu viešai išreiškė savo nuomonę, kad dabartinis čempionato formatas žaidėjams nėra parankus, kai kartais tenka žaist du mačus iš eilės su mažesne nei 24 valandų pertrauka. Kartais, kaip Sakartvelo atveju, tai – dvi rungtynės su grupės favoritėmis laikomomis komandomis.
„Negatyvios praplėsto turnyro formato pasekmės yra ne tik nuspėjami mačai grupės etape. Įtemptas ir žemos vertės tvarkaraštis taip pat smarkiai grasina žaidėjų sveikatai, – rašė turkų sporto komentatorius ir žurnalistas Uygaras Karača. – Kiek suskaičiuoju, jau trečia sunki trauma [čempionate]. Jaudinuosi ir dėl mūsų žaidėjų, būkime atsargūs.“
Žurnalistas teisus – čempionato nebaigs trys svarbūs savo rinktinių krepšininkai: R.Jokubaitis, serbas Bogdanas Bogdanovičius (dvigalvio šlaunies raumens plyšimas) ir vokietis Johannesas Voigtmannas (operacijos reikalaujanti kelio trauma).
Ispanų medijos gigantas „Marca“ tai pavadino traumų maru.
Rokas JokubaitisLietuvos vyrų krepšinio rinktinėMiuncheno Bayern
