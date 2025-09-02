Prisižaidė: G. Antetokounmpo ilsinę graikai nusileido bosniams

Vassilio Spanoulio auklėtiniai 77:80 nusileido Bosnijos ir Hercegovinos rinktinei (2/2).
Graikijos rinktinė nusprendė palikti G. Antetokounmpo ant suolo, kadangi šis jaučia kelio diskomfortą ir nori leisti „Milwaukee Bucks“ lyderiui pailsėti.
Tuo naudojęsi bosniai sugebėjo nuo pradžių mesti rimtą kovą ir ilgąją pertrauką pasitiko pirmaudami 44:38.
Per pertrauką graikai išvadų nepadarė ir Bosnijos ir Hercegovinos krepšininkai antroje rungtynių pusėje toliau sėkmingai didino pranašumą.
Likus rungtyniauti 5 minutes bosniai pirmavo net 13 taškų skirtumu – 73:60.
Graikai rungtynių pabaigoje dar sugebėjo sušvelninti atsilikimą iki kelių taškų, tačiau nuolatinės pražangos leido varžovams išsaugoti pergalę.
Bosnius į priekį vedė Jusufas Nurkičius, kuris per 27 minutes surinko 18 taškų (6/12 dvit., 0/1 trit., 6/12 baud.), 10 atkovotų ir 3 perimtus kamuolius, 3 rezultatyvius perdavimus, 5 klaidas bei 17 naudingumo balų
Graikija: Kostas Sloukas 15, Tyleris Dorsey 14, Kostas Papanikolaou 11.
Bosnija ir Hercegovina: Jusufas Nurkičius ir Johnas Robersonas po 18, Edinas Atičius 15.
Paskutinėse C grupės rungtynėse graikai susitiks su Ispanijos, o bosniai su Sakartvelo krepšininkais.