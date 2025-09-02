Švedijai reikia, kad susidėliotų labai palankūs scenarijai – geriausiu atveju, kad Juodkalnija pralaimėtų absoliučiai B grupės autsaiderei Didžiajai Britanijai, o toks scenarijus yra labai sunkiai įsivaizduojamas.
Tad patys švedai kalba, kad nesidairo aplink ir sieks nugalėti nukraujavusius, bet vis tiek aukštą kartelę išlaikančius Lietuvos rinktinės krepšininkus.
Galimybių, kad likimo kauliukai išmes būtent tokią sėkmę – nėra tiek daug, tačiau Švedijos krepšinio pažiba Pelle Larssonas ketina atiduoti visas jėgas, kad vizitas Tamperėje baigtųsi kiek įmanoma maloniau.
21 metų 196 cm ūgio gynėjas iš „Miami Heat“ šiame čempionate buvo gerokai išgąsdinęs švedus, kai susirgo ir praleido rungtynes su vokiečiais (83:105), tačiau sugrįžo ir pakeitė Švedijos komandos veidą.
O kalbant apie veidus – kitokį jį gali parodyti ir Lietuvos rinktinė, kuri dėl plyšusio kairės kojos raiščio prarado pagrindinį atakų organizatorių Roką Jokubaitį.
„Labai liūdna tai matyti, labai gaila. Tikiuosi, kad jo atsistatymas bus sėkmingas, – po antradienio treniruotės kalbėjo Pele. – Jis visada savo rankose turėjo kamuolį, tad pamatysime šiek tiek kitokią Lietuvos rinktinę, todėl turime tam paruošti planą. Jis žaidė labai gerai, vedė savo komandą. Puolimas ėjo per jį. Veikiausiai jie labiau žais per aukštaūgius, nes dabar čia jų stiprybė. Daugiau žais baudos aikštelėje.”
P.Larssono pavardę Lietuvos sirgaliai išgirdo dar „Eurobasket 2025“ pradžioje. Tada apie jį pasisakė Lietuvos rinktinės aukštaūgis Ąžuolas Tubelis.
Abu krepšininkai kartu žaidė Arizinos universiteto „Wildcats“ komandose. Ąžuolas kalbėjo, kad jam bus smagu pamatyti, kaip patobulėjo Švedijos rinktinės lyderis.
„Labai nekantrauju sužaisti pirmą kartą nuo tada, kai buvome komandos draugai. Bus smagu pasikalbėti, pakvailioti aikštėje. Jis visada atiduoda save visą, daug bėga. Turi puikią kairę ranką, – Ą.Tubelį prisiminė P.Larssonas. – Tai labai atsipalaidavęs vaikinas. Kai prasižioja – juokingas, nors tai daro nedažnai. Bet jis labai linksmas. Labai geras žaidėjas.”
P.Larssonas ir Ą.Tubelis Arizinoje žaidė 2021–2023 metų sezonuose. Po 2022–2023 metų sezono abu krepšininkai pateikė paraiškas NBA naujokų biržai.
Ą.Tubelis biržoje savo vardo neišgirdo, P.Larssonas paraišką atsiėmė ir sugrįžo į Arizoną.
Buvusio Švedijos vyrų krepšinio rinktinės nario Christiano Larssono sūnus į NBA naujokų biržą žengė 2024-aisiais. Tada 44-uoju šaukimu jį pakvietė „Houston Rockets“ ir tą patį vakarą išmainė į „Miami Heat“ klubą. P.Larssonui iškart Majamyje įsitvirtinti nepavyko – buvo siunčiamas ir į plėtojimo lygą.
Šią vasarą NBA vasaros lygoje jis sutiko kitą krepšininką – 19-metį Kasparą Jakučionį. Jau tada nors K.Jakučionis per „Heat“ ir „San Antonio Spurs“ rungtynes nesuspindėjo taškais, P.Larssonas gyrė lietuvio sprendimus ir kojų darbą gynyboje.
„Jis dar labai jaunas. Dar vaikis, bet kai su juo kalbi arba žaidi, to nepastebi. Jis labai brandus, gerai sustato žaidimą, nori kovoti ir tobulėti. Manau, kad dėl to „Heat“ jį ir pašaukė, nes jiems patinka tokio stiliaus žaidėjai ir jis tinka tobulai“, – Tamperėje kalbėjo P.Larssonas.
K.Jakučionį „Heat“ klubas šių metų NBA naujokų biržoje pasirinko 20-uoju šaukimu.
Tačiau pažintys su lietuviais – tik viena detalė.
P.Larssonas trečiadienį 16 val. 30 min. susipažins jau su visa Lietuvos krepšinio rinktine ir tuo, ką reiškia stoti prieš Rimo Kurtinaičio komandą.
Jis matė, kaip R.Kurtinaitis nustebino suomius ir Margiris Normantas sustabdė jų absoliučią žvaigždę Lauri Markkaneną.
„Aš ir Lauri esame skirtingi žaidėjai. Bet kad ir kas būtų, mes dalinsimės kamuoliu ir ieškosime geriausio metimo. Kas mes, mums nėra svarbu“, – sakė jis.
Švedijos rinktinės sirgaliai dar patys bando kalbėti apie viltį, tačiau P.Larssonas į prognozes dėl Juodkalnijos ir britų kovos nesivelia: „Vilties yra, bet turėsime pažiūrėti. Negalime susitelkti į tai, nes turime susitelkti į Lietuvą. Nėra svarbu, ar laimės Juodkalnija, ar Didžioji Britanija, mes vis tiek norime nugalėti Lietuvą. Norime eiti į aikštę, sužaisti gerai savo šaliai, savo sirgaliams.“
Pergalė prieš lietuvius švedams nieko negarantuotų. Juodkalnija pergale užsitikrintų ketvirtąją vietą, o pralaimėjimo atveju dar reikėtų skaičiuoti taškų santykius.
Jeigu Juodkalnija nusileistų britams, į atkrintamąsias jau tikrai nepatektų. Tada britai galėtų užimti ketvirtąją vietą, bet turėtų laimėti 33 taškais, kas yra praktiškai neįmanoma.
