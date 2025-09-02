Rasistiškai D. Schroederį užgauliojęs lietuvis nuo Suomijos policijos nenukentės

Ilgosios pertraukos metu vienas iš Lietuvos aistruolių įsivėlė į konfliktą su Vokietijos rintkinės žvaigžde Dennisu Schroederiu.
Lietuvis ėmė rasistiškai užgaulioti juodaodį krepšininką imituodamas beždžionės garsus.
Krepšinio aistruolis buvo išvarytas iš arenos, jam uždrausta lankytis „Eurobasket“ varžybose, o arenoje filmuota medžiaga buvo perduota vietos policijai.
Vidurio Suomijos policijos departamento seržantė Nina Juurakko „Delfi“ žurnalistui Mindaugui Augusčiui pranešė, jog vietos policija neturi pretenzijų Tamperėje viešintiems Lietuvos aistruoliams.
„Teiravausi mūsų tyrėjų ir patrulių skyrių – neturime jokios informacijos, kad lietuviai čempionato metu būtų sukėlę kokių nors problemų“, – teigė policijos atstovė.
Dennisas SchroederisrasizmasLietuvos vyrų krepšinio rinktinė
Rodyti daugiau žymių