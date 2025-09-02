Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
SportasKrepšinis

Rasistiškai D. Schroederį užgauliojęs lietuvis nuo Suomijos policijos nenukentės

2025 m. rugsėjo 2 d. 18:14
Lrytas.lt
Šeštadienį įvykusiose „Eurobasket 2025“ rungtynėse tarp Lietuvos ir Vokietijos rasistišku poelgiu pasižymėjęs lietuvis liks nenubaustas Tamperės miesto policijos.
Daugiau nuotraukų (5)
Ilgosios pertraukos metu vienas iš Lietuvos aistruolių įsivėlė į konfliktą su Vokietijos rintkinės žvaigžde Dennisu Schroederiu.
Lietuvis ėmė rasistiškai užgaulioti juodaodį krepšininką imituodamas beždžionės garsus.
Krepšinio aistruolis buvo išvarytas iš arenos, jam uždrausta lankytis „Eurobasket“ varžybose, o arenoje filmuota medžiaga buvo perduota vietos policijai.
Vidurio Suomijos policijos departamento seržantė Nina Juurakko „Delfi“ žurnalistui Mindaugui Augusčiui pranešė, jog vietos policija neturi pretenzijų Tamperėje viešintiems Lietuvos aistruoliams.
„Teiravausi mūsų tyrėjų ir patrulių skyrių – neturime jokios informacijos, kad lietuviai čempionato metu būtų sukėlę kokių nors problemų“, – teigė policijos atstovė.
Dennisas SchroederisrasizmasLietuvos vyrų krepšinio rinktinė
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.