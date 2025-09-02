Šeštoji Europos čempionato diena: pirmasis kelialapis namo, nežmogiškas vokiečių pranašumas ir prabudęs amerikietis

Kelialapiai
Čekijos rinktinė pirmadienį tapo pirmąja komanda, praradusia galimybę patekti į Europos vyrų krepšinio pirmenybių atkrintamąsias varžybas. Tuo tarpu Lietuvos ir Latvijos rinktinės užsitikrino kelialapius į aštuntfinalį.
Lietuviai (B grupė) iškovojo trečiąją pergalę, latviai (A grupė) – antrąją. Šios dvi komandos prisidėjo prie Turkijos, Serbijos (A grupė), Vokietijos, Suomijos (B grupė), Graikijos (C grupė) ir Lenkijos (D grupė) rinktinių, kurios teisę žaisti atkrintamosiose varžybose užsitikrino savaitgalį.
Likus vienam turui iki pirmojo etapo pabaigos, į du paskutinius kelialapius A ir B grupėse pretenduoja Estijos, Portugalijos (A grupė), Juodkalnijos, Švedijos ir Didžiosios Britanijos (B grupė) rinktinės.
Aritmetika-B1
B grupėje, kurios varžybos vyksta Tamperėje, po ketvirtojo turo vienvalde lydere tapo Vokietijos rinktinė, pirmadienį milžinišku skirtumu sutriuškinusi Didžiosios Britanijos komandą 120:57.
Iki tol taip pat nesėkmių nepatyrusi Suomijos rinktinė nesugebėjo pratęsti pergalių virtinės – grupės šeimininkai nusileido Lietuvos krepšininkams 78:81. Autsaiderių rungtynėse Juodkalnijos ekipa įveikė Švedijos komandą 87:81.
Grupės lyderė Vokietijos rinktinė turi keturias pergales, Lietuvos ir Suomijos komandos – po tris, Juodkalnijos ir Švedijos – po vieną, Didžiosios Britanijos – nė vienos.
Vokiečiai, lietuviai ir suomiai užsitikrino kelialapius į Rygą, kur vyks atkrintamosios varžybos, o vokiečiai ir suomiai tęsia kovą dėl pirmosios vietos B grupėje. Lietuvos rinktinė nebegali užimti pirmosios vietos, nes vokiečiams pralaimėjo didesniu skirtumu, negu nugalėjo suomius.
Trečiadienį paskutiniajame ture Lietuvos krepšininkai žais su švedais, o Vokietijos ir Suomijos rinktinės susitiks tarpusavyje. Jei lietuviai pasieks pergalę, jų galutinę vietą (antrąją arba trečiąją) nulems vokiečių ir suomių dvikovos baigtis.
Aritmetika-B2
Panaši aritmetika B grupėje kovojant dėl ketvirtosios vietos ir paskutinio kelialapio į atkrintamąsias varžybas. Jei Juodkalnijos rinktinė įveiks britus, tikrai bus ketvirta ir keliaus į Rygą. Švedams tokiu atveju nepadėtų net pergalė prieš Lietuvos rinktinę.
Švedijos komandai reikia sulaukti Didžiosios Britanijos rinktinės pergalės prieš juodkalniečius.
Tuo tarpu britų padėtis yra beviltiška – kad pakiltų į ketvirtąją vietą, Didžiosios Britanijos komanda privalo nugalėti juodkalniečius 33 taškų skirtumu (ir sulaukti lietuvių pergalės prieš švedus).
Tokia padėtis susiklostė dėl to, kad Didžiosios Britanijos rinktinė dideliu 19 taškų skirtumu 59:78 pralaimėjo Švedijos krepšininkams.
Aritmetika-A
Rygoje pirmadienį trys A grupės favoritai žaidė su trimis autsaideriais. Staigmenų ir įtampos nebuvo: Turkija įtikinamai nugalėjo Estiją 84:64, Latvija – Portugaliją 78:62, Serbija – Čekiją 82:60.
Po keturių turų Turkijos ir Serbijos komandos turi po keturias pergales, Latvijos – dvi, Estijos ir Portugalijos – po vieną, Čekijos – nė vienos.
Paskutinę varžybų dieną jokių sudėtingų skaičiavimų atlikinėti nereikės. Trečiadienį Turkijos ir Serbijos krepšininkai akis į akį kovos dėl pirmosios vietos, Estijos ir Portugalijos komandos – dėl ketvirtosios vietos ir paskutinio kelialapio į atkrintamąsias varžybas.
Latvijos rinktinė jau žino, kad bus trečia, o Čekijos komanda nebeturi galimybės pakilti iš paskutinės vietos ir keliaus namo po trečiadienį vyksiančių rungtynių su šeimininkais.
Triuškinimai
Vokietijos krepšininkai pirmadienį Didžiosios Britanijos komandą pranoko net 63 taškais. Vokiečiai pasiekė pergalę 120:57. Tai – didžiausiu skirtumu pasibaigusios rungtynės nuo 1969 metų, kai Jugoslavijos rinktinė 72 taškų skirtumu sutriuškino Švedijos komandą 115:43.
Tiesa, iki Europos pirmenybių rekordo vokiečiams trūko labai daug. Rekordas nuo 1953 metų priklauso SSRS rinktinei, kuri 104 taškais nugalėjo Danijos komandą 118:14.
Triženkliu skirtumu yra laimėjusios dar kelios komandos. Lietuva įveikė Suomiją 112:9 (1939 m.), Belgija – Albaniją 114:11 (1947 m.), Latvija – Suomiją 108:7 (1939 m.).
Beje, pirmadienį Europos pirmenybėse vėl net pusė rungtynių – trejos iš šešerių – baigėsi 20 ar daugiau taškų skirtumu. Nuo turnyro pradžios 20 ar daugiau taškų skirtumu baigėsi 17 iš 42 rungtynių.
Ketverios rungtynės baigėsi didesniu nei 40 taškų skirtumu.
Prabudimas
Juodkalnijos sirgaliai pirmosiomis turnyro dienomis ne kartą keiksnojo pirmą kartą šiai šaliai atstovaujantį natūralizuotą amerikietį Kyle‘ą Allmaną. Jis per dvejas praėjusias rungtynes su lietuviais ir suomiais pataikė vos 2 iš 11 metimų ir pelnė 9 taškus.
Pirmadienį K.Allmanas per rungtynes su švedais tris kėlinius žaidė dar siaubingiau – 0 taškų ir 0 iš 9 metimų! Vis dėlto lemiamu metu su Ankaros „Türk Telekom“ klubu sutartį sudaręs amerikietis Juodkalnijos sirgaliams parodė, jog žaisti krepšinį moka. Jis ne tik tiksliai atliko atakų organizatoriaus pareigas, bet ir pradėjo pataikyti – vien per ketvirtąjį kėlinį pelnė 10 taškų. Juodkalniečiams praplėtus puolimą, jų varžovams gintis tapo daug kebliau ir paskutinėje rungtynių dalyje Švedijos komanda didelių galimybių nebeturėjo.
Iki tol rungtynės, kurias juodkalniečiai laimėjo 87:81, vyko labai lygiai – skirtumas nė karto nebuvo dviženklis. Tiesa, Juodkalnijos komanda pirmavo gerokai ilgiau, bet Švedijos rinktinė irgi keliskart išsiveržė į priekį.
4 turas
B grupė (Tamperė)
Lietuva – Suomija 81:78. Jokubaitis 16, Blaževičius 14, Tubelis 12, 11 atk.kam., Sargiūnas 10, Valančiūnas 8, Sedekerskis 7, Normantas 5, Velička 5, Radzevičius 2, Sirvydis 2 / Markkanenas 19, 11 atk.kam., Jantunenas 19, Valtonenas 10.
Juodkalnija – Švedija 87:81. Vučevičius 23, 15 atk.kam., Drobnjakas 15, Simonovičius 10, Allmanas 10, Mihailovičius 10, Hadžibegovičius 10 / Larssonas 28, Njie 11, Birganderis 11, 10 atk.kam. Gaddeforsas 10.
Vokietija – Didžioji Britanija 120:57. T.Da Silva 25, Schröderis 19, F.Wagneris 18, 10 rez.perd., O.Da Solva 13, Theisas 10 / Hessonas 11, Whelanas 11.
Lentelė: Vokietija – 4, Lietuva – 3, Suomija – 3, Juodkalnija – 1, Švedija – 1, Didžioji Britanija – 0.
A grupė (Ryga)
Turkija – Estija 84:64. Šengunas 21, Osmani 14, 10 atk.kam., Bona 12, Osmanas 11 / Kullamäe 16, Hermetas 12.
Latvija – Portugalija 78:62. Porzingis 21, Šmitas 15, Dav.Bertanas 14, Dair.Bertanas 14 / Lisboa 17, Queta 16.
Serbija – Čekija 82:60. Avramovičius 14, Petruševas 13, Milutinovas 12, N.Jovičius 10 / Bohačikas 12, Zidekas 9.
Lentelė: Turkija – 4, Serbija – 4, Latvija – 2, Estija – 1, Portugalija – 1, Čekija – 0.
Dienos penketas
Rokas Jokubaitis (Lietuva) – 16 taškų (5/11 dvitaškių, 1/2 tritaškių, 3/3 baudų) ir 9 atk.kam. per 26,5 min. Miuncheno „Bayern“ naujokas nebaigė rungtynių dėl traumos, bet iki tol padarė tiek, kad varžovai nebegalėtų pavyti, kai jis buvo palydėtas į rūbinę.
Mikaelis Jantunenas (Suomija) – 19 taškų (5/8 dvitaškių, 3/3 tritaškių) ir 8 atk.kam. per 27,5 min. Suomiams taip ir nesupratus, kaip varžovai dengia jų lyderį Markkaneną, B grupės šeimininkų viltį kovoti dėl pergalės bandė gaivinti Stambulo „Fenerbahçe“ puolėjas. Jo taiklūs metimai išlaikė įtampą.
Tristanas Da Silva (Vokietija) – 25 taškai (5/5 dvitaškių, 5/7 tritaškių) ir 5 atk.kam. per 25 min. Komandai laimint astronominiu skirtumu žaisti galėjo visi. Gautomis minutėmis geriausiai pasinaudojo net ir vokiečių sirgaliams beveik nepažįstamas „Orlando Magic“ puolėjas, pirmadienį rinkęs po tašką per minutę.
Kristapas Porzingis (Latvija) – 21 taškas (1/2 dvitaškių, 5/12 tritaškių, 4/4 baudų) ir 8 atk.kam. per 25,5 min. „Atlanta Hawks“ naujokas aiškiai pranoko savo tiesioginį varžovą N.Queta, su kuriuo kartu pernai, dar žaisdamas „Boston Celtics“, tapo NBA čempionu.
Nikola Vučevičius (Juodkalnija) – 23 taškai (6/11 dvitaškių, 3/4 tritaškių, 2/2 baudų) ir 15 atk.kam. per 36 min. „Chicago Bulls“ vidurio puolėjas visą turnyrą yra lyg ne savo vėžėse, bet pirmadienį sugebėjo pasinaudoti tuo, kad švedai neturėjo jam bent pusėtinos atsvaros.
Dienos žaidėjas
Rokas Jokubaitis (Lietuva).
Dienos treneris
Rimas Kurtinaitis (Lietuva). Lietuvos rinktinės treneris sukūrė veiksmingą planą, kaip sustabdyti suomių lyderį L.Markkaneną.