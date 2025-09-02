Suomijos strategas pripažino: lietuvių gynybos planas prieš L. Markkaneną buvo netikėtas ir veiksmingas

„Tikėjomės, kad jie kažką pakeis, bet šis sprendimas užklupo mus nepasiruošusius. Prisitaikyti prireikė daug laiko, o tai tapo svarbia rungtynių dalimi“, – „yle.fi“ portalui kalbėjo 38-erių strategas.
Lietuviai triumfavo rezultatu 81:78, o Suomijos lyderis sužaidė blankiausias savo rungtynes šiame Europos čempionate. Per 31 minutę puolėjas surinko 19 taškų, atkovojo 11 kamuolių ir atliko 6 rezultatyvius perdavimus, tačiau jo metimai skriejo pro šalį (6/17). Iki tol L. Markkanenas buvo rinkęs po daugiau nei 32 taškus per mačą.
L. Tuovi neslėpė, kad Lietuvos trenerio Rimo Kurtinaičio nestandartiniai sprendimai privertė jo komandą išsiderinti.
„Tai gera pamoka mums, daug ką analizuosime. Lietuva parodė, kodėl šiame čempionate yra viena stipriausių kovojant dėl atšokusių kamuolių“, – pripažino suomių treneris.
Tačiau pergalė Lietuvos ekipai atnešė ne tik džiaugsmo, bet ir nerimo. Ketvirtajame kėlinyje kelio traumą patyrė rezultatyviausias komandos žaidėjas Rokas Jokubaitis. Jo būklė kol kas neaiški.
„Labai tikiuosi, kad jis dar sugrįš į aikštę šiame čempionate. Jo žaidimas iki šiol buvo išskirtinis“, – vylėsi L. Tuovi.
Po šio susitikimo lietuviai susilygino pergalių skaičiumi su suomiais. Paskutinėse B grupės rungtynėse Rimo Kurtinaičio auklėtiniai kausis su Švedija, o Suomijos rinktinės laukia pasaulio čempionai vokiečiai.