Traumos toliau šienauja „Eurobasket 2025“ – krito ir antrasis NBA šaukimas

2025 m. rugsėjo 2 d. 19:29
Lrytas.lt
Traumos – baisioji sporto pusė ir toliau šienauja „Eurobasket 2025“. Šįkart kentėjo jaunasis Prancūzijos talentas.
L’Equipe praneša, jog čempionatas baigtas 20-mečiui aukštaūgiui Alexandre'ui Sarrui.
Krepšininkas patyrė blauzdos traumą šeštadienio rungtynėse prieš Slovėniją.
Iš pradžių buvo manyta, jog sužeidimas nėra didelis, tačiau krepšininkas saugumo sumetimais praleido sekmadienio dvikovą prieš Izraelį.
„Washington Wizards“ ekipoje rungtyniaujantis krepšininkas 2024 metais NBA naujokų biržoje buvo pašauktas antruoju šaukimu.
Pirmadienį kryžminių kelio raiščių ir menisko traumą patyrė Rokas Jokubaitis. Čempionatas jau baigtas ir Serbijos žvaigždei Bogdanui Boganovičiui bei vokiečiui Johannesui Voigtmannui.
Prancūzijos vyrų krepšinio rinktinėTraumaEurobasket 2025

