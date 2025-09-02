Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Traumų išretintos Latvijos rinktinės treneris kvestionavo FIBA taisykles

2025 m. rugsėjo 2 d. 07:34
Lrytas.lt
Latvijos rinktinė vakar savo ketvirtosiose ir priešpaskutinėse grupės rungtynėse pasiekė svarbią pergalę – 78:62 nugalėjo Portugaliją. Vis tik šis laimėjimas buvo paženklintas net dviejų svarbių gynėjų traumomis.
Įžaidėjas Artūras Žagars jau pirmojo kėlinio viduryje buvo priverstas palikti aikštę ir į rungtynes nebegrįžo. Kiek vėliau traumą patyrė ir Kristers Zoriks.
Primename, kad Latvijai šiame Europos čempionate jau nebegali padėti dėl pėdos traumos iškritęs aukštaūgis Andrejus Gražulis.
Po susitikimo vyriausiasis Latvijos rinktinės treneris Luca Banchi neslėpė nusivylimo ir dar kartą iškėlė klausimą dėl FIBA taikomo dvylikos žaidėjų limito. Anot jo, šiuolaikinio krepšinio realybė verčia persvarstyti senas taisykles.
„Kai renkiesi dvylika žaidėjų, imi pačius svarbiausius, universaliausius. Tačiau tokiose varžybose traumų rizika labai didelė, ir mes tą jaučiame savo kailiu. Kodėl negalima leisti komandai turėti bent kelis papildomus žaidėjus, kurie, esant reikalui, galėtų padėti?“ – retoriškai klausė italas.
Strategas taip pat pabrėžė, kad krepšinis tapo itin fiziškas. Jo žodžiais, tame pačiame pogrupyje rungtyniauja tokios žvaigždės kaip Kristapas Porzingis, Alperenas Šengūnas ar Nikola Jokičius, todėl kontaktų intensyvumas yra milžiniškas, o traumų išvengti beveik neįmanoma.
Iki traumos 24-erių A. Žagaras per pirmąsias tris čempionato rungtynes vidutiniškai rinko po 9,3 taško, atkovojo po 1,7 kamuolio ir atliko po 5 rezultatyvius perdavimus.
K. Zoriko statistika šiame čempionate - 5,3 taško ir 2,8 rezultatyvaus perdavimo per susitikimą.
Luca BanchiLatvijos vyrų krepšinio rinktinėtraumos
