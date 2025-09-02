„Muziejuje buvote?“, – juokėsi R.Kurtinaitis, kai jį apsupę sirgaliai paprašė nusifotografuoti.
„Ir dar vakare eisim“, – juokėsi jie. Puikiai su sirgaliais sutariantis R.Kurtinaitis pokštavo su ir su kitais.
Juokas skambėjo prie „Solos Sokos“ viešbučio Tamperėje, kur ir gyvena Lietuvos rinktinė.
Po kelių dešimčių minučių prie viešbučio sustojo ir Lietuvos rinktinės autobusas.
Sirgaliai skandavo Lietuvos vardą, plojo žaidėjams, kurie iš pradžių nedrąsiai judėjo prie minios.
Čia pirmieji lyderystę parodė Tadas Sedekerskis, Gytis Radzevičius, Jonas Valančiūnas, kuriam ir teko viena didžiausių dėmesio porcijų.
Viešbutyje tuo metu buvo ir R.Jokubaitis, kuriam sirgaliai nuoširdžiai siuntė linkėjimus.
„Labai skaudu. Rokai, sveik“, – per portalą Lrytas linkėjimus Tamperėje tarė vienas rinktinės sirgalių. Šią mintį atkartojo ir daugybė kitų.
„Rokai, jau pasiilgome, grįžk stipresnis“, – kalbėjo aistruoliai.
Lietuvos rinktinės krepšininkai į susitikimą atvyko tiesiai iš vakarinės treniruotės „Nokia“ arenoje, kur komanda jau turėjo dirbti be mažiausiai 6 mėnesiams jį iš žaidimo išbraukusią traumą patyrusio R.Jokubaičio.
Portalas Lrytas primena, kad R.Jokubaitis traumą patyrė rungtynių su Suomija ketvirtojo kėlinio pradžioje – pagrindiniam Lietuvos rinktinės įžaidėjui besiveržiant po krepšiu susipainiojo kojos ir jis krito ant parketo. Netrukus ant vienos kojos šuoliuodamas žaidėjas pats pasiprašė keitimo, o prie atsarginių suolelio jį apspito trenerių štabas ir medikai.
Tą patį vakarą tiek Rimas Kurtinaitis, tiek jo žaidėjai vylėsi, kad R.Jokubaičio situacija nėra sunki.
Antradienį paaiškėjo, kad R.Jokubaičiui plyšo kairės kojos kryžminis kelio raištis. Krepšininkas žaisti negalės mažiausiai 6 mėnesius.
Trečiadienį Lietuvos rinktinė užbaigs savo pasirodymą 2025 metų Europos čempionato B grupėje. Lietuviai susitiks su Švedijos krepšininkais. Dvikova vyks 16 val. 30 min.
Nugalėjusi Suomiją 81:78 Lietuvos rinktinė užsitikrino vietą atkrintamosiose.
Aštuntfinaliai Rygoje prasidės rugsėjo 6 dieną.
Lietuvos rinktinė aštuntfinalyje veikiausiai žais su Latvija arba Turkija.
Lietuvos rinktinė Europos čempionate. Lietuva – Didžioji Britanija 94:70, Lietuva – Juodkalnija 94:67, Lietuva – Vokietija 88:107, Lietuva – Suomija 81:78.
Rokas JokubaitisRimas KurtinaitisSuomijos vyrų krepšinio rinktinė
Rodyti daugiau žymių