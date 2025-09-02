Už žinutes padėkojęs R. Jokubaitis davė pažadą lietuviams

Lietuvis „Instagram“ tinkle pasidalijo žinute, kuria padėkojo visiems jį palaikantiems sirgaliams.
„Ačiū visiems už žinutes. Grįšiu stipresnis“, – rašė 24-erių įžaidėjas.
Geros nuotaikos neprarandantis lietuvis pridėjo savo mėgstamą grotažymę „#ramibele“.
Portalas Lrytas primena, kad R.Jokubaitis traumą patyrė rungtynių su Suomija ketvirtojo kėlinio pradžioje – pagrindiniam Lietuvos rinktinės įžaidėjui besiveržiant po krepšiu susipainiojo kojos ir jis krito ant parketo. Netrukus ant vienos kojos šuoliuodamas žaidėjas pats pasiprašė keitimo, o prie atsarginių suolelio jį apspito trenerių štabas ir medikai.
Tą patį vakarą tiek Rimas Kurtinaitis, tiek jo žaidėjai vylėsi, kad R.Jokubaičio situacija nėra sunki.
Antradienį paaiškėjo, kad R.Jokubaičiui plyšo kairės kojos kryžminis kelio raištis. Krepšininkas žaisti negalės mažiausiai 6 mėnesius.