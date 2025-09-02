„Ryte sportavau, galvojau. Mūsų žaidimo stilius agresyvus, gynyba, greitas puolimas. Koks tikslas išeiti ir žaisti 50–60 procentų? Taip ir jaučiausi ryte. Bet tada ateini į rungtynes, kyla adrenalinas, pyktis. Norisi parodyti charakterį. Kovojame už Lietuvą ir kad tai nebūtų tik posakis“, – atvirai su nedidele šypsena po ypač svarbios Lietuvos rinktinės pergalės 81:78 prieš šeimininkę Suomija kalbėjo T.Sedekerskis.
Iki rungtynių pradžios likus keletui valandų žiniasklaidoje netgi pasirodė informacija, kad T.Sedekerskis visgi nežais.
Rimas Kurtinaitis vėliau pyko dėl tokių žinių, nes, kaip sakė pats, jau ryte buvo tikras, kad Tadas žais.
Pats T.Sedekerskis galutinį sprendimą priėmė „likus kokiai valandai.“
„Viskas sukilo, daktarams pasakiau: „Ruoškite man „šotuką“ ir važiuojam“, – prisiminė energija visuomet spinduliuojantis 27 metų 206 cm ūgio „Baskonia“ krepšininkas.
Lietuvos rinktinė pirmadienio vakarą prie 12 tūkstančių 900 žiūrovų, tarp kurių buvo ir prezidentas Gitanas Nausėda su pirmąja ponia Diana Nausėdiene, ne tik gynėjo Margirio Normanto pastangomis užgesino absoliučią suomių žvaigždę Lauri Markkaneną, bet ir užsitikrino vietą atkrintamosiose varžybose.
Jeigu nenutiks sensacijų, trečiadienį po paskutinių B grupės rungtynių Tamperėje Lietuvos rinktinė į Rygą išvyktų iš antrosios pozicijos, likdama tik už pasaulio čempionų vokiečių. Veikiausiai aštuntfinalyje reikėtų susitikti su Latvija arba Turkija.
„Manau, kad nutildėme tuos, kas mus nurašė“, – gana taikliai pergalę apibūdino T.Sedekerskis.
Atrodo, kad erdvės džiugesiui – daug, tačiau pergalė prieš Suomiją kiekvienam krepšinio šalies gyventojui – dviprasmiška.
„Buvo sunkios rungtynės, bet komanda parodė charakterį. Labai neramu dėl Roko, nes jis yra mūsų pagrindinis variklis. Pažiūrėsime, kaip viskas rytoj atrodys po tyrimų. Iškovojome super sunkią pergalę prieš gerą komandą jų namuose ir parodėme, kad norime kautis ir norime kovoti“, – apie visus sukrėtusią Roko Jokubaičio traumą kalbėjo T.Sedekerskis.
R.Jokubaitis ketvirtojo kėlinio pradžioje patyrė kelio traumą – krepšininkas veržėsi po krepšiu, kai jam susipynė kojos ir krito ant parketo. Netrukus jis pats paprašė keitimo ir nušuoliavo iki atsarginių suolelio, kur prie jo greitai sulėkė ir komandos draugai, ir treneriai, ir ekipos gydytojai.
Po keleto minučių R.Jokubaitis, padedamas dviejų štabo narių, buvo išvestas į persirengimo kambarį.
Rinktinei dar reikėjo sužaisti 9 minutes ir iškovoti pergalę, o virš komandos pakibo slogūs debesys.
„Svarbiausia, kad Rokui būtų viskas gerai. Bijau, kad gali būti kažkas labai blogai, bet rūbinėje lyg ir šypsojosi, lyg ir nėra labai blogai. Daktarai pažiūrėjo koją, bus daugiau tyrimų atlikta ir pažiūrėsime. Dabar neįsivaizduoju“, – apie situaciją kalbėjo T.Sedekerskis.
Dar dieną prieš pats apie savo čiurnos traumą su žurnalistais po treniruotės kalbėjęs ir nusivylimo neslėpęs žaidėjas dabar su nerimu tarė žodžius apie pagrindinį Lietuvos rinktinės įžaidėją.
Jo čiurna ir vėl buvo vėsinama ledu, bet tai gana įprasta praktika – ledai vėsino ir abi Margirio Normanto kojas.
„Viskas bus gerai. Jeigu atlaikiau rungtynes..., – apie savo jauseną kalbėjo T.Sedekerskis. -Antradienį turėsime laisvą dieną. Svarbiausia, kad Rokui viskas būtų gerai.“
T.Sedekerskis žaidė 15 minučių, pelnė 7 taškus, surinko 8 naudingumo balus.
Į krepšininką dar per apšilimą krypo daug žvilgsnių. Pastarasis darė tempimo pratimus, tada į rankas paėmė ir kamuolį.
„Dariau savo apšilimo rutiną, kurią visą laiką darau. Tiesiog mintyse sukosi, kaip ta koja jaučiasi, ar iš tikrųjų galiu padėti komandai, ar būsiu inkaras aikštėje. Vaistai daug ką daro. Pasakiau treneriams, kad esu pasiruošęs“, – sakė T.Sedekerskis.
Jo žodžiai atskleidžia ir šių metų Lietuvos rinktinės charakterį. R.Kurtinaitis dar kalbėdamas apie M.Normanto žaidimą prieš Suomijos žvaigždę Lauri Markkaneną pabrėžė, kad jo gynėjas yra „kareivis“, todėl „daro, ką pasakome“.
O tada pridūrė, kad tuo ir stipri ši rinktinė, kad vykdo užduotis, kurias gerai supranta.
Čia T.Sedekerskis pabrėžė, kad norėjo „atstovėti“ už komandą.
„Suleido vaistų, – šyptelėjo jis. – Svarbi pergalė, nesinorėjo komandos palikti be pagalbos. Labai smagu, kad pasiekėme pergalę.“
Jis pasidžiaugė yra fenomenaliu M.Normanto žaidimu. 28 metų 194 cm ūgio gynėjas, vasarą Vilniaus „Rytą“ iškeitęs į Bilbao „Basket“ agresyviai gesino 28 metų 213 cm ūgio „Utah Jazz“ žvaigždę L.Markkaneną.
Pastarasis iki dvikovos su Lietuva rinko po 32,2 taško. Šįkart sumetė 19 ir nespindėjo taiklumu.
„Margo atliko nerealų darbą. Nuostabiai gynėsi. Jeigu kilo abejonių, nes didelis ūgių skirtumas, jis atliko tokį nerealų darbą, tai be abejonių jis yra naudingiausias rungtynių žaidėjas.
Visas žaidimas sukosi aplink L.Markkaneną. Stengiamės M.Normantui padėti, bet aplodismentai. Nerealu“, – sakė T.Sedekerskis.
Trečiadienį Lietuvos rinktinė Europos čempionato B grupės kovas užbaigs rungtynėmis su Švedijos krepšininkais. Pastarieji dar turi teorinių šansų prasimušti į atkrintamąsias.
„Nereikia jų nuvertinti. Reikia užbaigti šį Suomijos etapą pergale ir svarbiausia, kad Rokui būtų gerai“, – sakė jis.
