Nei Lietuvai, nei Švedijai šios rungtynės tiesioginės reikšmės neturėjo, tačiau jau trečiąją mačo minutę tapo aišku, kad kaip ir bepasibaigtų akistata, didžiausia jos pralaimėtoja jau yra Lietuva.
Skaudžiausias Lietuvai epizodas įvyko pačioje rungtynių pradžioje. Jau be traumuoto Roko Jokubaičio likusi rinktinė dvikovoje su Švedija pagrindinio įžaidėjo pareigas patikėjo Margiriui Normantui.
Panašu, kad ši pozicija tapo lyg užkeikta – trečiąją dvikovos minutę 28-erių M.Normantas užlipo ant varžovo kojos, pakreipė kairę čiurną ir dėl patirtos traumos paliko aikštę priverstinai.
Tai jau trečioji trauma mūsų šalies komandoje per vos kelias dienas – kiek anksčiau koją pasisukęs buvo puolėjas Tadas Sedekerskis, o vėliau sekė pirmadienį čempionatą R.Jokubaičiui užbaigusi kelio trauma.
„Nežinau, nepaaiškinami dalykai. Daug rinktinių, daug žaidėjų patiria traumas, nežinau, tikiuosi, kad Margiriui nieko blogo ir turėsime pilną sudėtį“, – galvą purtė Deividas Sirvydis.
Paklaustas, kokia buvo jo pirma reakciją į M.Normanto traumą, Kauno „Žalgirio“ gynėjas atsakė vienu žodžiu: „Necenzūrinė“.
M.Normanto nelaimė tarsi dar labiau išmušė iš vėžių Lietuvos rintinę, kuri pirmoje rungtynių pusėje nebuvo panaši į save. Rimo Kurtinaičio auklėtiniai žaidė be didesnės minties puolime, daug klydo ir į ilgąją pertrauką išėjo atsilikdami 33:39. Per primus du kėlinius lietuviai nepataikė nė vieno tritaškio.
Tritaškiai nekrito ir antroje rungtynių dalyje. Iš viso Lietuvos rinktinė pataikė vos 2 tolimus metimus iš 18.
Vieno iš tritaškių autoriumi tapęs D.Sirvydis po dvikovos neturėjo paaiškinimų, kas nutiko su rinktinės taiklumu.
„Neklauskit, nežinau. Tiesiog, kaip užburta. Vos ne visi geri metimai, nekreta ir tiek, bet toliau mesime“, – samprotavo jis.
Šiose rungtynėse 25-erių snaiperis per rekordines 32 aikštėje praleistas minutes įmetė 7 taškus, atliko 2 rezultatyvius perdavimus ir surinko 4 naudingumo balus.
„Pradžia buvo sunki, paskui stengiausi neperskubėti, žaisti savo žaidimą. Kažkas gavosi, kažkas nesigavo, bet stengėsi visa komanda. Tai yra svarbiausia“, – savo pasirodymą įvertino D.Sirvydis.
Šiame čempionate jis dar neatranda savo žaidimo – tritaškių pataikymu garsėjantis gynėjas kol kas turnyre yra įmetęs vos du tolimus metimus iš 20.
„Tų duobelių būna visada. Ir sezono metu, dabar čia užpuolė, bet galvoje nieko nekeičia. Tikėkimės, kad Rygoje tas tinklelis atsiriš ir grįšiu į save.
Sezono metu visada būna nedidelių duobelių. Taip būna kiekvienais metais, bet toks mūsų darbas – mesti ir pataikyti į krepšį. Šiuo metu nepataikome, nėra paaiškinimo“, – kalbėjo D.Sirvydis.
R.Kurtinaičio likusioje čempionato dalyje versis be pagrindinio įžaidėjo R.Jokubaičio, traumą patyrė ir M.Normantas. Kaip dabar apkritai gali keistis komandos žaidimas?
„Turime pagrindinį žmogų J.Valančiūną. Turime labiau tuo naudotis, aplink jį ir žaisime. Esame komanda, žaidžiame komandine dvasia, tiesiog turime žaisti, stengtis naudoti energiją ir dalintis kamuoliu“, – į situaciją žvelgė D.Sirvydis.
Grupių etapą lietuviai užbaigė su keturiomis pergalėmis ir vienu pralaimėjimu. Dabar veiksmas kelsis į Rygoje vyksiančias atkrintamąsias varžybas, kurios startuos rugsėjo 6-ąją. Pirmieji Lietuvos rinktinės varžovai paaiškės trečiadienį vakare.
Jei Tamperėje vykusį grupių etapą D.Sirvydis galėtų apibūdinti vienu žodžius, koks jis būtų?
„Sakyčiau sėkmingas, bet praradome Roką, dar kitos traumos, nežinau, vienu žodžiu neapibūdinsiu. Bet visos rungtynės, neskaitant vokiečių, buvo neblogos“, – šyptelėjo jis.
***
Lietuvos rinktinės draugiškos rungtynės: Lietuva – Estija 89:68, Turkija – Lietuva 70:91, Lietuva – Sakartvelas 77:54, Latvija – Lietuva 105:109 (po pratęsimo), Lietuva – Slovėnija 94:72, Lietuva – Turkija – 81:84, Lietuva – Islandija 96:83.
2025 metų Europos vyrų krepšinio čempionato B grupė: Lietuva, Vokietija, Suomija, Didžioji Britanija, Juodkalnija, Švedija.
Lietuvos rinktinės rezultatai šiame Europos čempionate: 94:70 įveikta Didžioji Britanija, 94:67 nugalėta Juodkalnija, 88:107 nusileista Vokietijai, 81:78 palaužta Suomija, 74:71 įveikta Švedija.
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinėŠvedijos vyrų krepšinio rinktinėDeividas Sirvydis
