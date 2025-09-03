Atsisveikinimas su Tampere ir B grupe: Lietuva dėl geresnės pozicijos kaunasi su Švedija

Vieną pergalę iškovoję Švedijos krepšininkai užims vis tiek ketvirtą vietą grupėje, kuri garantuoja bilietą į Rygą.
Mat nuo 2013 metų nė karto Europos čempionate nelaimėję britai netikėtai įveikė Juodkalniją 89:83 ir sukėlė intrigą šioje grupėje – švedai išspyrė tokiu būdu Juodkalniją namo.
Bet kol kas neaiški Lietuvos galutinė vieta – mūsiškiai gali būti antri, jei įveiks švedus, tačiau treti, jei vokiečiai nusileis suomiams.
Švedijos krepšininkai Tamperėje iškovojo tik vieną pergalę, bet žaidė, ko gero, net geriau negu buvo galima tikėtis. Jau pirmajame ture švedai atkakliai pasipriešino šeimininkams suomiams, kuriems nusileido tik 90:93.
Antrosiose rungtynėse Švedijos komanda pralaimėjo Tamperėje siaučiančiai Vokietijos rinktinei 83:105, bet, kaip vėliau paaiškėjo, tapo viena iš geriausiai su pasaulio čempionais žaidusių komandų.
Šeštadienį į Švedijos taupyklę buvo įdėta pirmoji pergalė – švedai sutriuškino Didžiosios Britanijos ekipą 78:59.
Pirmadienį Švedijos krepšininkai žaidė, ko gero, lemiamas rungtynes dėl ketvirtosios vietos ir kelialapio į atkrintamąsias varžybas. Nors švedai atkakliai kovojo, paskutiniajame kėlinyje įsismaginęs varžovų natūralizuotas amerikietis Kyle‘as Allmanas pakreipė svarstykles į Juodkalnijos pusę. Švedijos ekipa pralaimėjo 81:87.
Švedijos rinktinė Europos pirmenybėse dalyvauja vienuoliktąjį kartą, bet niekada nekėlė didelės grėsmės stipriausioms žemyno komandoms. Švedai per Europos pirmenybes dar nė sykio nepateko tarp dešimties geriausių.
Formaliai geriausias Švedijos rinktinės rezultatas – dvyliktoji vieta, užimta 1969 ir 1983 metų turnyruose. Tačiau tais laikais Europos pirmenybėse žaisdavo tik dvylika komandų, tad švedai šį rezultatą abu kartus užsitikrino įveikę atrankos kliūtis ir patekę į baigiamąjį turnyrą, kuriame neaplenkė nė vienos ekipos.
Šiame amžiuje Švedijos rinktinė Europos pirmenybėse dalyvavo vos du kartus. 2003 metais Švedija buvo turnyro šeimininkė ir gavo teisę varžytis su stipriausiomis žemyno komandomis be atrankos, o namų sienos nepadėjo iškovoti nė vienos pergalės.
Po to švedai pateko į 2013 metų Europos pirmenybes, kuriose laimėjo vienerias iš penkerių rungtynių. Šiais metais Švedijos krepšininkai į stipriausiųjų būrį grįžo po dvylikos metų pertraukos.
Rinktinėje vis dar žaidžia du krepšininkai, dalyvavę 2013 metų Europos pirmenybėse. Tai – 29 metų Ludvigas Hakansonas ir 32 metų Viktoras Gaddeforsas.
