Sensacingai laimėję britai užvėrė Juodkalnijos rinktinei duris į kitą pirmenybių etapą

Tuo tarpu vietą tarp 16 geriausių turnyro ekipų užsitikrino Švedijos rinktinė.
Rungtynes geriau pradėjo Juodkalnija ir įpusėjus pirmajam kėliniui buvo priekyje (16:8), tačiau antrojoje pirmosios mačo dalyje Didžioji Britanija atsigavo. Po Jubrile Belo taškų britai netgi išsiveržė į priekį (19:18), o pirmasis kėlinys baigėsi minimalia Juodkalnijos persvara (25:26).
Antrajame kėlinyje didžiąją laiko dalį rezultatas buvo apylygus, bet geriau ketvirčio pabaigą sužaidę britai atitrūko ir po dviejų kėlinių pirmavo 48:42.
Trečiajame kėlinyje Didžiosios Britanijos atstovai išlaikė pranašumą. Pačioje kėlinio pabaigoje po Vladimiro Mihailovičiaus tritaškio Juodkalnija sumažino deficitą iki dviejų taškų (65:63), tačiau britai atsakė tolimu metimu ir po 30 žaidimo minučių pirmavo 68:63.
Lemiame ketvirtyje Didžioji Britanija likus žaisti 3 minutes turėjo pranašumą 80:73, tačiau Juodkalnija surengė atkarpą 8:0 ir likus 1:42 min. iki rungtynių pabaigos išsiveržė į priekį 81:80. Tačiau M. Hessonas atsakė tolimu metimu – 83:81. L. Nelsonas realizavo baudų metimus (85:81), o N. Vučevičius atsakė dėjimu – 85:83. Britai sėkmingai užbaigė ataką ir galiausiai laimėjo rungtynes 89:83.
Buvęs Klaipėdos „Neptūno“ žaidėjas Mylesas Hessonas per 33 minutes pelnė 25 taškus (8/14 dvitaškių, 1/5 tritaškių, 6/6 baudų metimų), atkovojo 7 kamuolius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus ir surinko 26 naudingumo balus.
Juodkalniečių neišgelbėjo ir fantastiškas Nikola Vučevičiaus pasirodymas. Centras per 36 minutes įmetė 31 tašką (10/14 dvitaškių, 2/4 tritaškių, 5/7 baudų), sugriebė 11 kamuolių, atliko 7 rezultatyvius perdavimus ir surinko 40 efektyvumo balų.