Estija atsisveikina su „Eurobasket 2025“ – pralaimėjo žūtbūtinį mačą portugalams

Tuo tarpu Portugalija pirmą kartą nuo 2011 metų žais varžybų atkrintamuosiuose mačuose.
Pirmame kėlinyje abi ekipos žaidė lygiai – 14:14, tačiau antrojo pradžioje estai spurtavo 7:0 ir išsiveržė į priekį 21:14.
Trečiame kėlinyje portugalai prisivijo estus – 35:37.
Nors Portugalija siekė žūtbūt perlaužti įvykių eigą, estai vis pirmavo keliais taškais.
Bet ketvirtojo kėlinio 4 min., esant rezultatui 53:53, portugalai vis dėlto tritaškiu išsiveržė į priekį 56:53, o po to atitrūko ir 53:60.
Jie ir pirmavo iki mačo pabaigos, o likus 4 sek. Estija nepasinaudojo paskutine galimybe išlyginti rezultatą.
Estija: Artūras Konončukas 20 (3/4 tritaškių, 4 atk. kam.), Kristianas Kullamae 17 (4/10 tritaškių, 4 atk. kam., 6 rez. perd.), Janari Joesaaras 11 (3/5 tritaškių, 7 atk. kam., 4 klaidos), Kasparas Treieris 10 (4 atk. kam., 1/6 dvitaškių), Henri Drellas 5 (2/7 metimų, 5 atk. kam., 6 klaidos).
Portugalija: Rafaelis Lisboa 17 (2/8 tritaškių, 5 rez. perd.), Neemias Queta 15, Travante Williamsas 11 (5/15 metimų, 8 atk. kam., 4 rez. perd., 3 per. kam.), Miguelis Queirozas 10 (10 atk. kam.).