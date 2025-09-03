Italijos treneris atskleidė: prieš kiekvienas čempionato rungtynes skambina sėkmės garantu tapusiam A. Polonarai

Po dvikovos treneris Gianmarco Pozzecco dėkojo savo žaidėjams už tai, kad jie nepalūžo po itin sunkios rungtynių pradžios – pirmąsias minutes italai niekaip negalėjo pelnyti taškų.
„Esame verti pagyrų. Pirmajame kėlinyje atsilikome 13 taškų, septynias minutes nepelnėme nė taško. Žinau, ką reiškia tokiu momentu prarasti pasitikėjimą savimi, nes pats tai esu patyręs. Tačiau mano vaikinai nepasidavė, kovėsi iki galo, ir dabar mes keliaujame į Rygą“, – kalbėjo italų strategas.
Nors šia pergale italai užsitikrino kelialapį į „EuroBasket 2025“ atkrintamąsias, treneris nepamiršo ir su sunkia liga kovojančio Achille Polonaros, kuris daugelį metų buvo svarbi rinktinės dalis.
Nors aikštėje trūksta A. Polonaros, pasak italų stratego jo dvasia vis tiek lydi komandą ir tai nėra vien simbolika.
G. Pozzecco papasakojo, kad vienintelį kartą, kai prieš rungtynes nepavyko susisiekti su A. Polonara, komanda patyrė pralaimėjimą šiame čempionate.
Susijaudinęs strategas prisiminė auklėtinį, kuriam diagnozuota mieloidinė leukemija ir kuris šiuo metu gydomas Valensijoje:
„Labai pasiilgstame Achille. Paprastai kartu būna ir Stefano Tonut, bet jis dabar traumuotas. Su Achille situacija kitokia – visi žino, kad jis šiuo metu ligoninėje. Tai mums labai sunku.
Skambinau jam prieš mačą su Graikija – valandą iki rungtynių pasakiau, kad dar kartą paskambinsiu su visa komanda rūbinėje. Tačiau jis neatsiliepė... ir mes pralaimėjome. Prieš rungtynes su Gruzija įspėjau, kad privalo atsiliepti – jis atsiliepė, ir mes laimėjome. Tas pats buvo prieš Bosniją, taip pat ir šiandien. Kol jis pakelia ragelį prieš rungtynes – mes nepralaimime. Galite manyti, kad tai tik sutapimas, bet taip nėra“, – spaudos konferencijoje sakė italų strategas.
