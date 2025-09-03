Tai nebuvo lengvas momentas stovėti tvirtai – Lietuvos rinktinė Europos čempionato B grupės etapą užbaigė pergale 74:71 prieš į aštuntfinalį jau patekusius švedus, tačiau jau antrą pergalę iš eilės aptemdė nerimo debesys – šįkart čiurnos traumą patyrė Margiris Normantas.
„Laimėjome rungtynes. Vienu tašku ar 30. Laimėtos rungtynės. Gal parodė, ką turime padaryti, kur pasitempti. Gal net ir geros rungtynės. Parodė, kad ir sunkiais momentais galime išlikti kartu ir galime išlipti iš tokių duobių. Nematau didelių problemų“, – šalin klausime nuskambėjusį žodį apie „slogią pergalę“ vijo šįkart dar didesnį krūvį aikštėje gavęs J.Valančiūnas.
Lietuvos rinktinei rungtynės su Švedija buvo ir testas, kaip ji atrodo be Roko Jokubaičio. Komanda pagrindinį įžaidėją prarado per rungtynes su Suomija, kai šiam trūko kairės kojos raištis, krepšininką išmušęs iš ritmo mažiausiai 6 mėnesiams.
„Jis žiauriai svarbus žaidėjas. Nėra net apie tai klausimų. Pirmoje pozicijoje jis buvo mūsų generolas, kuris sudėliodavo visus į vietas ir įnešdavo ramybės, bet dabar viskas – jo nebebus, todėl turime surasti jėgų, persigrupuoti ir daryti jo darbą. Tai bus labai sunku, bet visi turime žengti žingsnį į priekį“, – kūno kalba aiškiai rodydamas, kad nenori gilintis į problemų sąrašą kalbėjo J.Valančiūnas.
O testas buvo sudėtingas. Be R.Jokubaičio Lietuvos rinktinė žaidė labai sunkiai – dažnai klydo, mėtė pro šalį, sprendimai vėlavo, ne vieną kartą kilo chaosas.
Prie to prisidėjo ir M.Normanto trauma – pagrindinė R.Jokubaičio pamaina pirmajame kėlinyje varantis kamuolį užmynė varžovui koją ir labai nemaloniai kryptelėjo čiurną. Netrukus jis atsidūrė ant atsarginių suolo, o tada buvo palydėtas į persirengimo kambarį.
Televizijos kameros ir „Nokia“ arenos kubas rodė labai nemalonius vaizdus.
„Jeigu ieškosime sliekų, tai galime rasti. Galime kaltinti viską – orą. Niekas nepadės, jeigu kažkur kažką kaltinsime.
Margo yra žiaurus kareivis. Jeigu bus kažkokia galimybė jam žaisti – jis žais. Dabar – daktarų darbas“, – pabrėžė J.Valančiūnas.
Šiose rungtynėse Rimas Kurtinaitis leido pailsėti ir dar per rungtynes su Vokietija čiurnos traumą patyrusiam Tadui Sedekerskiui, kuris su vaistų pagalba pasirodė per dvikovą su Suomija.
Lietuvos rinktinė aštuntfinalio rungtynes Rygoje žais šeštadienį. Pasak J.Valančiūno – dabar komandai būtina atsigauti psichologiškai.
„Dabar turime dvi dienas tarp rungtynių. Pailsėti, pašlifuoti, susidėti, galbūt atlikti labiau protinį, o ne fizinį darbą. Nėra laiko skųstis. Fiziškai sunku, pavargę, bet pasiskųsime po čempionato. Dabar einame, dirbame, viską duodame, kad būtų ramu ant dūšios“, – sakė jis.
Iškalbingi ir faktai – per du pirmuosius kėlinius Lietuvos rinktinė padarė 11 klaidų – iš viso 14. Įmetė vos 2 tritaškius iš 18.
Pats J.Valančiūnas aikštėje praleido beveik 26 minutes ir pelnė 18 taškų, atkovojo 9 kamuolius, surinko 25 naudingumo balus. Jis buvo ir naudingiausias, ir rezultatyviausias komandoje.
Lietuvos rinktinė aštuntfinalį pradės rugsėjo 6 dieną.
„Su kiekviena komanda reikės žaisti ir bus nelengva. Einame, žaidžiame, darome viską“, – tarstelėjo J.Valančiūnas.
Lietuvos rinktinė Europos čempionate. Lietuva – Didžioji Britanija 94:70, Lietuva – Juodkalnija 94:67, Lietuva – Vokietija 88:107, Lietuva – Suomija 81:78.
