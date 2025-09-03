Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
SportasKrepšinis

Kaip išlaikyti sveiką rinktinę: po R. Jokubaičio traumos – dar svarbesnis klausimas Specialiai Lrytas, Tamperė

2025 m. rugsėjo 3 d. 05:49
Specialiai Lrytas, Tamperė (Suomija)
Lrytas Premium nariams
Tik lrytas.lt
Tadas Sedekerskis buvo išgąsdinęs dėl čiurnos traumos, Rokas Jokubaitis plyšus kairiojo kelio kryžminiam raiščiui iškrito ne tik iš komandos, bet negalės žaisti mažiausiai pusmečiui.
Daugiau nuotraukų (52)
Rimas KurtinaitisEurobasket Tamperė RygaLietuvos vyrų krepšinio rinktinė
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.