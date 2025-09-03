Stebėdamas, kaip Tamperėje prie „Solos Sokos“ viešbučio apie pora šimtų sirgalių rinko Rimo Kurtinaičio parašus, o tada apsupo į treniruotės sugrįžusius Lietuvos rinktinės krepšininkus, jis kalbėjo apie ypač svarbų momentą per rungtynes su Suomija, kuris liko tarsi nuošalyje – reikalavimą pakeisti vieną iš teisėjų.
Trečiadienį Lietuvos rinktinė 16 val. 30 min. uždaro Europos čempionato B grupės etapą rungtynėmis su Švedija ir persikels į Rygą, kur vyks atkrintamosios varžybos.
Iš čia į Rygą patrauks ir sirgaliai.
Visi sutartinai iš Tamperės išsiveža du labai ryškius momentus.
R.Kurtinaičio ir Tomo Pačėso gudrybę, kuri padėjo ne tik nugalėti šeimininkę Suomiją 81:78 ir nutildyti iki tol aikštėje siautėjusią Suomijos žvaigždę Lauri Markkaneną. Sprendimas šį atiduoti agresyviam vilkui Margiriui Normantui pasiteisino su kaupu. L.Markkanenas buvo itin netaiklus ir neefektingas, o jį vaikė ir Ignas Sargiūnas.
R.Kurtinaičio sprendimą sirgaliai ir ekspertai atvirai vadino genialiu, o šis juokėsi, kad per 60 metų krepšinyje visgi kažką išmoko.
Antras momentas – tai realybė, kokios nenori ne tik Lietuvos rinktinė, bet ir visi sirgaliai. Rokas Jokubaitis patyrė traumą, kuri jam užbaigė ne tik „Eurobasket 2025“ – pagrindinis rinktinės žaidėjas plyšus kairės kojos kelio raiščiui negalės žaisti mažiausiai 6 mėnesius.
Tad apie ką kalbėjo M.Balčiūnas?
FIBA paskelbus, kokie teisėjai vadovaus Lietuvos ir Suomijos rinktinių dvikovai lietuviai labai greitai sureagavo į vieną pavardę.
Jau iki tol R.Kurtinaitis net kelis kartus kalbėjo apie tai, kad teisėjai labai dažnai švilpia pražangas prieš L.Markkaneną, kuris per tris pirmuosius mačus metė po daugiau nei 10 baudos metimų.
Tadas Sedekerskis irgi šyptelėjo, kad jau įprasta, kad per čempionatus teisėjai „pasaugo superžvaigždes“.
Po rungtynių su Suomija apie savo sumanymą dėl M.Normanto ir R.Jokubaičio traumą kalbėjęs R.Kurtinaitis, reaguodamas į klausimą dėl anksčiau pasakytų žodžių apie teisėjus ir kokį dabar susidarė vaizdą aikštėje, tarė: „Nežinau, ar galima tai sakyti. Mes pasikeitėme vieną teisėją.“
Tad kas įvyko ir kodėl to prireikė?
Sužinojusi, kokie arbitrai vadovaus Lietuvos ir Suomijos rungtynėms lietuviai pritaikė paprastą praktiką – patikrino informaciją apie kiekvieną ir nustebo, pamatę, kad rungtynėms vadovaus ir ispanė Ariadna Chueca Moreno.
Pastaroji yra jau dirbusi per Lietuvos rinktinės rungtynes. Štai per rungtynes su britais netgi buvo užfiksuotas iškalbingas kadras, kai būtent jai R.Kurtinaitis reiškia didelius priekaištus.
34-erių ispanė FIBA teisėja yra nuo 2019 metų ir turi tikrai stiprų CV – teisėjavo 2024 metų Paryžiaus olimpinėse žaidynėse, 2022 metų moterų pasaulio čempionate, jaunimo čempionatuose, 2024-ųjų FIBA tarpkontinentinėje taurėje, moterų Eurolygoje.
Pernai ji netgi tapo pirmąja ispane moterimi, kuri teisėjavo NBA vasaros lygoje.
Bet ne tikrai geras CV paliko įspūdį.
„Ji gyveno Suomijoje, keletą metų teisėjavo Suomijos lygoje. Ji yra vietinės krepšinio bendruomenės narė, o atsiriboti – sudėtinga, kad ir norėtum objektyviai. Vietinis yra vietinis. Čia net nereikėjo jokio tyrimo – tai buvo viešai prieinama informacija, – portalui Lrytas pasakojo M.Balčiūnas. – Mes pagalvojome, kad tai – objektyvus reikalavimas. Tas buvimas sukuria santykį, kuris kad ir netyčia, bet gali maišyti tam tikriems sprendimams.“
Internete – daug informacijos apie pačią teisėją. Apie ją rašo ir „Wikipedia“. A.Chueca į Suomiją patraukė dar 2013 metais, o 2015-aisiais čia ir žaidė, ir teisėjavo, kol galiausiai gavo tarptautinę FIBA licenciją.
M.Balčiūnas teigė, kad veikti reikėjo labai greitai – buvo likęs maždaug pusdienis.
„Kreipėmės, pateikėme argumentaciją ir džiaugiamės, kad FIBA greitai sureagavo. Be jokių diskusijų“, – kalbėjo jis.
Ar padėjo?
„Jeigu laimėjome, tai viskas padėjo, bet labiausiai – trenerių taktika, kurią žaidėjai puikiai įgyvendino. Tuo mes ir stiprūs – trenerių kompetencijomis, viskam, kas aplink.
R.Kurtinaičio, Tomo Pačėso ir visų kitų kompetencijos – labai aiškios“, – kalbėjo M.Balčiūnas.
Teigti, kad tai tikrai keitė rungtynių situaciją nebūtų teisinga, tačiau Lietuvos ir Suomijos rungtynėse šeimininkai metė mažiausiai baudų.
Su Švedija (93:90) suomiai metė 26 baudų metimus, L.Markkanenas – 14. Švedijos rinktinė iškart piktinosi teisėjų sprendimais, o pralaimėjusios šalies žiniasklaidoje buvo išsakyti dar karštesni ir kritiškesni žodžiai. Švedai metė 16.
Per rungtynes su britais (109:79) suomiai metė 23 baudų metimus, L.Markkanenas – 11. Bet ir patys britai metė 20.
Su Juodkalnija (85:65) suomiai metė 23 baudų metimus, L.Markkanenas – 10. Juodkalniečiai – 22.
Šių rungtynių teisėjų sudėtyje buvo ir A.Moreno.
Per rungtynes su Lietuva Suomijos komanda metė 10 baudos metimų, o L.Markkanenas – 8. Lietuviai – 15.
Lietuvos rinktinė aštuntfinalio rungtynes Rygoje žais rugsėjo 6 dieną.
