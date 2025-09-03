Žinoma, R.Jokubaičio, apie kurio didelį indėlį į Lietuvos rinktinės žaidimą kalba ne tik komandos nariai ir sirgaliai, bet ir varžovai, paimti ir pakeisti nepavyks.
Todėl Rimas Kurtinaitis dar pirmadienį, kai iki galo nebuvo aišku, kaip R.Jokubaitį paveiks trauma, pasiuntė signalą Margiriui Normantui, Ignui Sargiūnui ir būtent A.Veličkai.
„Tam čia ir esame, kad vieni kitus papildytume, žaistume už Lietuvą. To nepergalvojau. Žaisiu ir tiek, – paklaustas, ar žinodamas, kokia atsakomybė laukia, miegojo ramiai, sakė A.Velička. – Bandysime tęsti savo žaidimą. Roko indėlis buvo didelis, nes jis kūrė pats atskirai. Dabar visi kartu bandysime užpildyti spragas.“
25 metų 195 cm ūgio Klaipėdos „Neptūno“ įžaidėjas neslėpė – pirmadienio komandos vakarienė buvo slogi.
Tada dar nebuvo oficialių žinių apie R.Jokubaičio situaciją, tačiau jau buvo galima įtarti, kad kelio trauma „kainuos“ rungtynių. Klausimas buvo – kiek.
„Buvo dar nežinia. Kalbėjo, kad galbūt nėra blogiausias scenarijus. Šiandieną sužinojus buvo liūdna. Bet toks gyvenimas, taip atsitiko. Labai gaila, bet turime susikaupti ir judėti į priekį“, – antradienį po Lietuvos rinktinės treniruotės kalbėjo A.Velička.
R.Jokubaičio treniruotėje nebuvo – jis liko rinktinės viešbutyje, kur buvo apsuptas artimųjų.
A.Velička buvo atviras – Lietuvos rinktinės pergalė prieš Suomiją 81:78 net nesijautė kaip pergalė, nors komanda ir užsitikrino vietą 2025 metų Europos čempionato aštuntfinalyje, kur veikiausiai susitiks su Latvija arba Turkija.
Pergalė leido ir užsitikrinti antrąją „Eurobasket 2025“ B grupės vietą.
„Visiems buvo šokas. Tikrai turėjo labai gerą čempionatą. Gaila, kaip žmogaus ir žaidėjo“, – trumpai kalbėjo A.Velička.
Tamperėje A.Velička vidutiniškai žaidžia po 15,8 minutės, renka po 6,8 taško, atlieka po 3,3 rezultatyvaus perdavimo, renka po 7,3 naudingumo balo.
Su suomiais jis žaidė 13 minučių, pelnė 5 taškus, atliko rezultatyvų perdavimą.
Kalbėdamas apie būsimas trečiadienio rungtynes su Švedijos komanda A.Velička kalbėjo užtikrintai: „Turime daug gerų žaidėjų. Turime daryti savo darbą.“
Panašu, kad didžiausią R.Jokubaičio laiko dalį atsirieks M.Normantas: „Reikės pačiam pažaisti įžaidėju. Reikia ir eisiu, nieko nepadarysi. Toks darbas (šypsosi).“
A.Velička patikino, kad dabar rinktinės žaidimas nori nenori pasikeis.
„Visi gynėjai – tiek Margiris, Ignas, Deivis, žais daugiau su kamuoliu. Centrams bus daugiau darbo, gal daugiau derinių“, – paaiškino jis.
Aštuntfinaliai Rygoje prasidės rugsėjo 6 dieną.
Lietuvos rinktinė aštuntfinalyje veikiausiai žais su Latvija arba Turkija.
Lietuvos rinktinė Europos čempionate. Lietuva – Didžioji Britanija 94:70, Lietuva – Juodkalnija 94:67, Lietuva – Vokietija 88:107, Lietuva – Suomija 81:78.
Eurobasket Tamperė RygaLietuvos vyrų krepšinio rinktinėRokas Jokubaitis
