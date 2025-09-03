Potencialūs Lietuvos varžovai Europos čempionato aštuntfinalyje latviai sudaužė be pergalių likusią Čekiją

Tai buvo trečioji latvių pergalė čempionate ir penktasis čekų pralaimėjimas.
Jau mačo pradžioje italo Luca Banchi auklėtiniai išsiveržė į priekį ir ramiai pirmavo. Po dviejų kėlinių latviai buvo priekyje 58:44, o šeimininkai pusę taškų buvo pelnę tritaškiais – jų krito net 10.
Po pertraukos vaizdas nesikeitė ir trečiame ketvirtyje įsibėgėję latviai buvo priekyje 81:53. Iš viso trečią kėlinį latviai laimėjo net 28:12, o šimtąjį tašką pelnė likus grumtis dar šešias minutes.
Po šios akistatos jau dėliojami aštuntfinalio griaučiai: pagal populiariausią scenarijų latviai šiame etape turėtų susikauti su Lietuva, kur B grupėje turi užimti antrąją vietą.
A grupėje 1–2 vietas turėjo savo akistatoje išsidalinti po 4 laimėjimus turinčios Serbijos ir Turkijos ekipos.