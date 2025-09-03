Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
R. Jokubaitis finansiškai nenukentės dėl traumos čempionate – paaiškėjo, kas mokės jam pinigus

2025 m. rugsėjo 3 d. 21:24
Lrytas.lt
Sunkią kelio traumą gavęs ir į Miuncheną operacijai išskridęs Lietuvos krepšinio rinktinės įžaidėjas Rokas Jokubaitis nenukentės finansiškai ir bus globojamas asociacijos „Lietuvos krepšinis“. Apie tai pasakė organizacijos vadovas Mindaugas Balčiūnas.
Rugsėjo 1-ąją per mačą su Suomija, sunkią kelio traumą gavo R.Jokubaitis, vasarą pasirašęs trejų metų kontraktą su Eurolygoje kovojančiu Miuncheno „Bayern“ klubu. Kaip tikina specialistai, R.Jokubaitis po operacijos be krepšinio bus mažiausiai pusmetį.
„Nuo pat to įvykio visos mūsų mintys yra su Roku. Žaidimas rinktinėje duoda pilną ramybę krepšininkui kalbant apie finansus, tiek apie kitus dalykus.
Esamas draudimas dengs visą Roko atlyginimą – čia be jokių išlygų, – kalbėjo TV3 televizijai „Lietuvos krepšinis“ vadovas M.Balčiūnas. – Ko nedengs draudimas, tą padengs asociacija „Lietuvos krepšinis“.
Mes būsime kiekviename žingsnyje, kalbant apie R.Jokubaičio sveikimą. Kontaktuojame su Miuncheno „Bayern“ komanda. Tiesiog lauksime sugrįžtant Roko. Jis sugrįš stipresnis ir džiugins mus savo žaidimu“.
Taip pat M.Balčiūnas patikino, kad jei aštuntfinalyje Lietuva susitiks su Latvija, mūsų šalies sirgaliams organizatoriai išskirs 1 tūkst. bilietų.
