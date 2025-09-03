Pirmoje ketvirčio dalyje gynėjas besivarydamas kamuolį užlipo ant varžovo kojos ir pakreipė kairę čiurną.
28-erių vilnietis krito ant Tamperės „Nokia“ parketo su skausmo perkreiptu veidu ir aikštę paliko priverstinai. Tiesa, prieš pat ilgąją petrauką krepšininkas iškeliavo į rūbinę sugebėdamas priminti sužeistą čiurną.
Primename, kad kiek anksčiau kojos traumą buvo patyręs puolėjas Tadas Sedekerskis, o pirmadienį kelį susižeidė Rokas Jokubaitis. Šiam gynėjui dėl plyšusių kelio raiščių čempionatas baigėsi.
Akistatą M.Normantas pradėjo starto penkete ir užėmė pagrindinio įžaidėjo poziciją, kurioje anksčiau buvo R.Jokubaitis.
Per kiek mažiau nei tris aikštėje praleistas minutes krepšininkas taškais pasižymėti nespėjo.
Dar pirmadienį vakare M.Normantas atliko milžinišką darbą besiginant prieš ryškiausią Suomijos rinktinės žvaigždę Lauri Markkaneną, o likusioje čempionato dalyje jo turėjo laukti naujas iššūkis – krepšininkas turėjo perimti R.Jokubaičio vaidmenį įžaidėjo pozicijoje.
„Reikės pačiam pažaisti įžaidėju. Reikia ir eisiu, nieko nepadarysi. Toks darbas (šypsosi)“, – antradienį Lrytas kalbėjo M.Normantas.
Primename, kad ir kaip bepasibaigtų mačas su Švedija, Rimo Kurtinaičio auklėtiniai jau yra užsitikrinę bilietą į Rygoje vyksiančias turnyro atkrintamąsias varžybas.
Jos Latvijos sostinėje startuos nuo rugsėjo 6 dienos.
