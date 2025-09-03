Stambulo „Fenerbahče“ aukštaūgiui – kryžminių kelio raiščių trauma

Kairiojo kelio raiščių plyšimo traumą pirmadienio vakarą patyrė ir Lietuvos rinktinės lyderis bei pagrindinis įžaidėjas Rokas Jokubaitis. Paskelbta, jog jis be krepšinio praleis mažiausiai pusmetį.
Angolos rinktinei Afrikos pirmenybėse atstovavęs J. Bango prie „Fenerbahče“ komandos prisijungė praėjusio sezono viduryje.
26-erių, 208 cm ūgio vidurio puolėjas su Turkijos klubu spėjo tapti Eurolygos čempionu. Praėjusiame sezone Eurolygos kovose jis aikštėje pasirodė dešimt kartų, vidutiniškai rinkdamas po 2,7 taško ir atkovodamas po 1,8 kamuolio.