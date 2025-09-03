Paaiškėjo Lietuvos rinktinės varžovas čempionato aštuntfinalyje

Jau aišku, kad Lietuva su latviais Rygos arenoje grumsis 18.30 val.
Lietuvos rinktinė B grupėje užėmė antrąją poziciją, nes iš šios vietos galėję išstumti suomiai nusileido pasaulio čempionams vokiečiams 61:91 ir su dviem pralaimėjimais liko treti. Lietuva grupėje nusileido tik vokiečiams 88:107.
Tuo tarpu A grupėje trečią vietą iškovojusi Latvija pagal čempionato tinklelį turi susigrumti su B grupės antra ekipa ir tai yra lietuviai.
Latvija laimėjo tris mačus ir dukart pralaimėjo. Didžiausią pralaimėjimą latviai patyrė nuo turkų, kai nusileido 73:93.
Taip pat aišku, kad pirmąją vietą B grupėje iškovoję vokiečiai aštuntfinalyje kausis su Portugalija. Dar vienoje poroje susikaus suomiai su antrąją vietą A grupėje iškovojusiais serbais, o švedai susigrums su A grupės laimėtoja Turkija.
Lietuvos ekipa pasirengimo čempionatui etape jau žaidė su latviais. Rugpjūčio 14-ąją mūsiškiai Rygoje po pratęsimo 109:105 (29:39, 21:20, 23:17, 20:17, 16:12) palaužė Latvijos nacionalinę komandą.
Lietuvos ekipai tame mače net 20 taškų pelnė dėl traumos iš turnyro pasitraukęs R.Jokubaitis, 16 taškų pridėjo Jonas Valančiūnas.